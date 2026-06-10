Radosław Sikorski uderzył w Przemysława Czarnka. Porównał jego wizję do rządów talibów naTemat.pl

Radosław Sikorski w ostrych słowach ocenił potencjalne rządy Przemysława Czarnka jako premiera, porównując jego wizję do afgańskich talibów. W podcaście Wieczór naTemat minister spraw zagranicznych ujawnił również, co realnie hamuje rozliczanie PiS i dlaczego polskie młyny sprawiedliwości "mielą tak powoli".

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Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych, był gościem Anny Dryjańskiej w podcaście Wieczór naTemat. Polityk odniósł się m.in. do trudów prowadzenia dyplomacji w czasie brutalnej polityki, wojny kognitywnej prowadzonej przez Rosję, trudnych relacjach Europy z USA i podziałach w NATO.

W drugiej części rozmowy nie zabrakło też wątków krajowych, w tym zbiegłego do USA Zbigniewa Ziobry, potencjalnych rządów kandydata PiS na premiera – Przemysława Czarnka i relacji z prezydentem Karolem Nawrockim.

Radosław Sikorski brutalnie o Przemysławie Czarnku

Anna Dryjańska zapytała wicepremiera o to, kto może wygrać wybory w roku 2027, a jeśli byłby to PiS, to jak polityk wyobraża sobie rządy premiera Czarnka.

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Radosław Sikorski odniósł się przede wszystkim do kontekstu energetyki. – "Oze-sroze" będzie miało ciężko, chociaż sam (Czarnek – red.) je ma – zauważył wicepremier. – Ja uważam, że odnawialne źródła energii w świetle tego, co się zdarzyło na Ukrainie, gdzie bombardują elektrociepłownie, czy na Bliskim Wschodzie, czy cen ropy naftowej i tak dalej, no trzeba jeszcze szybciej rozwijać, a nie je likwidować, czy się z nich wyśmiewać – stwierdził.

Po chwili namysłu wicepremier przedstawił też symboliczne porównanie: – Nie no, jak ktoś chce przywrócić zwyczaje społeczne z XIX wieku, czy wzorować się na afgańskich talibach, to powinien głosować na pana Przemysława Czarnka.

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Sikorski o rozliczeniu PiS

W trakcie rozmowy padło także pytanie o dokonania rządu Koalicji 15 października w zakresie rozliczania polityków PiS. Chodzi tu m.in. o defraudację milionów złotych w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Polityk stwierdził, że do pełnego sukcesu jeszcze sporo brakuje, a także podał przyczynę takiego stanu rzeczy: – Nigdy człowiek nie jest w pełni zadowolony. To, że młyny sprawiedliwości u nas mielą powoli, to przecież nic nowego i mnie to bardzo frustruje. No ale mamy tym bardziej takie założone za czasów PiS różne hamulce ustawowe, które przy prezydencie z innego obozu obiektywnie utrudniają niektóre decyzje.

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Radosław Sikorski wskazał także na trudności operacyjne. – Ja nie mam, ani rząd, władztwa nad Stanami Zjednoczonymi, żeby nam uciekiniera Ziobrę przywrócił na łono ojczyzny. Przestępcy tak się czasami zachowują – stwierdził polityk.

Wicepremier skierował też apel do Zbigniewa Ziobry.

Zbyszek, byłeś najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości wolnej Polski. To, że pozowałeś na szeryfa, a teraz jesteś uciekinierem, to jest rujnujące dla wizerunku partii, która ma w nazwie "prawo i sprawiedliwość", i dla twojego wizerunku, i twojej przyszłości. Popełniłeś katastrofalny błąd, nie stawiając się na wezwanie prokuratury. Twoja wiarygodność leży w gruzach. Przejdziesz do historii jako hipokryta już na pewno, a jeśli zostaniesz skazany, to hipokryta i złodziej. Radosław Sikorski szef MSZ w Wieczorze naTemat

Konflikt kompetencyjny z Karolem Nawrockim

Podczas rozmowy z Anną Dryjańską Radosław Sikorski został także zapytany o to, jak postrzega prezydenta Karola Nawrockiego.

Dalsza część artykułu poniżej.

Polityk w pozytywny sposób wypowiedział się o prezydencie, zwracając jednak uwagę na pewne konflikty z jego poprzednią funkcją: – Ma (red. – Karol Nawrocki) atrakcyjny, szelmowski uśmiech i jest z nim normalna rozmowa. Natomiast jeszcze nie do końca wyrósł z roli prezesa IPN. Jako prezydent Polski ma większą odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju niż za przeszłość.

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