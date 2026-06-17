Jeremy Clarkson z diagnozą nowotworu. "Agresywn postać". Fot. Shutterstock

Inspiracja dla całego motoryzacyjnego świata, jeden z najbardziej charakterystycznych gwiazdorów telewizyjnych – Jeremy Clarkson, podzielił się ze swoimi współpracownikami diagnozą, jaką otrzymał od lekarzy w maju. Jego słowa nie napawają optymizmem, choć kluczowy może okazać się jeden detal.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak podaje Variety, Jeremy Clarkson podzielił się diagnozą ze swoimi współpracownikami z planu – Charliem Irelandem i Kalebem Cooperem. Gwiazdor "Top Gear" zapowiedział, że będzie musiał przejść operację. "Wiem od maja" – stwierdził. Rozmowa znalazła się w kolejnym odcinku serialu "Clarkson's Farm", który miał swoją premierę w środę 17 czerwca.

Z relacji Clarksona wynika, że nowotwór jest "agresywny". Jeremy Clarkson nie zdecydował się powiedzieć, jaki obszar jego ciała jest objęty rakiem.

Gwiazdor wyjaśnia, że "część terapii" poszła nie po myśli lekarzy, a jeśli kolejna runda terapii okaże się sukcesem, to "zobaczymy się" w kolejnym sezonie Farmy Clarksona. Dziennikarz dodał w swoim stylu: "A jeśli nie, to nie".

REKLAMA

: