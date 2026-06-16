Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w kierunku cywilnego brytyjskiego jachtu. Do tej groźnej sytuacji doszło w kanale La Manche.
Jak informują światowe media, w tym brytyjski dziennik "The Telegraph" oraz agencja Reuters, dzisiaj na wodach kanału La Manche doszło do niebezpiecznego incydentu. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami stacji Sky News, na które powołuje się Reuters, rosyjski okręt wojenny oddał strzały ostrzegawcze w kierunku brytyjskiego jachtu. Z relacji wynika, że wcześniej ta cywilna jednostka miała zbytnio zbliżyć się do maszyny wojskowej.
Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie, w odległości około 20 mil morskich na południe od brytyjskiej wyspy Wight, a więc dokładnie na wodach międzynarodowych. W incydencie miała brać udział rosyjska fregata "Admirał Grigorowicz", która na co dzień wchodzi w skład Floty Czarnomorskiej.
W wyniku tego niebezpiecznego spotkania nikt nie ucierpiał. Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało już opinię publiczną, że wszczęło w tej sprawie dochodzenie, aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności całego zajścia.
Więcej informacji wkrótce.