Zatrzymali podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Fot. X / Policja Lubelska

Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przekazał nowe informacje na temat zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Lubelscy policjanci i ABW zatrzymali podejrzanego. To 36-letni obywatel Gruzji.

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"Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy" – napisał Donald Tusk na platformie X.

Tusk o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Rosjanina

Lubelscy policjanci również wydali w tej sprawie komunikat. "Dziś rano pod Warszawą policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. W zatrzymaniu brali kontrterroryści z BOA i SPKP w Lublinie. Policjantów wspierali funkcjonariusze z ABW" – opisali funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że do zabójstwa doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej. Na ulicy Królowej Jadwigi tuż przed godziną 10:00 padło pieć strzałów. Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości.

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Jak przekazała prokuratura, ofiarą stał się Robert K., obywatel Rosji. Media doniosły, że działał pod pseudonimem Siemion Skrepetski. Zaangażowany był w krytykę Kremla. W Polsce szukał azylu przed represjami ze strony rosyjskich władz. Wielokrotnie uderzał w moskiewską wierchuszkę ironicznymi happeningami. Tworzył również karykaturalne obrazy rosyjskich watażków.

Siemion Skrepetski był rosyjskim aktywistą i artystą

Niedawno Siemion Skrepetski przeprowadził happening w Berlinie, gdzie przechadzał się niedaleko ambasady Federacji Rosyjskiej z karykaturą Putina i flagą Rosji przyczepioną do spodni. Artysta wyśmiewał zresztą nie tylko obecne działania Rosji i Władimira Putina. Narazić się on mógł również Ramzanowi Kadyrowowi, który bywa określany "katem Czeczenii", ponieważ jego grafiki wymierzone były również w przywódcę Czeczenii.

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Jak przypominał Onet, Siemion Skrepetski miał stale otrzymywać groźby, właśnie w związku z krytyką Ramzana Kadyrowa. Treść tych pogróżek publikował na swoim kanale na Telegramie.

Z kolei Michał Panek w naTemat wyjaśniał, że Czeczeński watażka dysponuje tzw. "szwadronami śmierci", którym przypisywane są liczne zabójstwa na terenie UE. W kontekście "czeczeńskiej listy śmierci" wskazywane są nazwiska takie jak: Mamichan Umarow, Umar Israiłow czy Zelimchan Changoszwili.

Szef Republiki Czeczeńskiej został także oskarżony w kontekście rosyjskiej inwazji o popełnienie zbrodni wojennych. Na temat jego działalności od lat wypowiadają się także organizacje zajmujące się kwestią praw człowieka.

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Tusk komentował: wszystko na to wskazuje, że było to zabójstwo polityczne

Do sprawy zabójstwa w Białej Podlaskiej już wcześniej odnosił się premier Donald Tusk. Podczas konferencji prasowej kilka dni temu stwierdził, że wszystko na to wskazuje, iż było to zabójstwo polityczne, ale musimy czekać na dowody i bardziej konkretne przesłanki.