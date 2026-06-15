W Białej Podlaskiej trwa obława za napastnikiem, który zastrzelił przechodnia Fot. Shutterstock.com

W poniedziałek rano doszło do śmiertelnego postrzelenia mężczyzny w Białej Podlaskiej. Napastnik wciąż nie został pojmany i trwa za nim obława – zabezpieczane są m.in. szkoły oraz przedszkola. Wiadomo już także, że ofiarą ataku nie był Polak.

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Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek (15 czerwca) około godziny 10:00 rano. Na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej niezidentyfikowany napastnik oddał śmiertelne strzały z broni palnej w kierunku przechodnia, którego tożsamość ustaliła już policja. Obecnie trwa obława za sprawcą.

Policja potwierdza: ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji

Jak poinformowali funkcjonariusze, udało się już ustalić tożsamość mężczyzny, który zginął na ulicy w wyniku oddanych strzałów. Szczegółowy komunikat o sytuacji i trwających działaniach operacyjnych wydała w sieci Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

"Ustaliśmy tożsamość mężczyzny, który zmarł po strzałach oddanych z broni palnej dziś przed godziną 10:00 na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Ofiara to 44-letni obywatel Rosji" – przekazali policjanci.

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Zapewniono również, że służby robią wszystko, co w ich mocy, by ująć napastnika. "Cały czas policjanci z Policji Bialskiej wspierani przez policjantów z KWP w Lublinie wykonują czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zabezpieczone szkoły i przedszkola

Na wydarzenie zareagowały także władze samorządowe. Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk zamieścił w mediach społecznościowych dokładne informacje o aktualnych działaniach służb, które zabezpieczają teren miasta. Priorytetem stało się natychmiastowe zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców.

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"W związku z dzisiejszym zdarzeniem o charakterze kryminalnym, do którego doszło na terenie naszego miasta, informujemy, że podjęliśmy działania zabezpieczające: żłobki, przedszkola i szkoły" – poinformował Michał Litwiniuk w opublikowanym oświadczeniu.

Prezydent miasta podkreślił, że pomimo obławy miejskie placówki oświatowe działają, jednak przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności. "Skierowaliśmy niezwłocznie do placówek patrole straży miejskiej, które wspierają działania służb. Nasze placówki pracują w codziennym trybie, ale pozostają zamknięte dla osób trzecich i są patrolowane przez Straż Miejską Biała Podlaska" – wyjaśnił w swoim wpisie.

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Apel o rozwagę w sieci i prośba do świadków zdarzenia

Aby uspokoić narastającą w mieście panikę, policja stanowczo zdementowała krążące w internecie plotki o kolejnych atakach z użyciem broni na terenie powiatu bialskiego. Zarówno funkcjonariusze, jak i prezydent miasta, zgodnie zaapelowali do mieszkańców o rozważne korzystanie z mediów społecznościowych oraz czerpanie wiedzy wyłącznie z oficjalnych i sprawdzonych źródeł. Powielanie niezweryfikowanych informacji może bowiem potęgować niepokój i utrudniać działania operacyjne służb.