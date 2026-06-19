J.D. Vance miał rozpocząć w Szwajcarii negocjacje dotyczące ostatecznej umowy z Iranem. Wyjazd odwołał. Fot. shutterstock

Szwajcarskie MSZ właśnie poinformowało, że spotkanie przedstawicieli USA i Iranu w Buergenstock nie odbędą się w piątek, tak jak planowano. Biały Dom też już wydał w tej sprawie oświadczenie. Zaskakująca okazuje się decyzja wiceprezydenta J. D. Vance'a, który zrezygnował z wyjazdu do Szwajcarii, choć miały się tam odbyć negocjacje dotyczące ostatecznej umowy z Irańczykami.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Pierwotnie oficjalne podpisanie wstępnego porozumienia między USA a Iranem planowano właśnie na piątek (19 czerwca) w Szwajcarii. Przywódcy obu krajów złożyli jednak podpisy już dzień wcześniej.

"Zarówno Trump, jak i irański prezydent Masoud Pezeshkian podpisali 'cyfrowo' memorandum w języku angielskim i perskim" – przekazała agencja Reutera. Pojawiły się też nawet zdjęcia i nagrania z tych momentów. Już wtedy mówiono, że oficjalna ceremonia podpisania dokumentu w Szwajcarii zostanie odwołana.

Jednak mimo tego w Burgenstock miał pojawić się J. D. Vance, który miał rozpocząć negocjacje z Irańczykami w kwestii ostatecznego porozumienia kończącego wojnę. Na mocy podpisanego porozumienia obie strony mają 60 dni na to, by wynegocjować umowę, która przesądzi m.in. o przyszłości irańskiego programu nuklearnego.

REKLAMA