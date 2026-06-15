Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Fot. shutterstock

Zapadły właśnie przełomowe decyzje po miesiącach konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA i pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu Shebhaz Sharif potwierdzili, że doszło do zawarcia wstępnego porozumienia pokojowego. Donald Trump w oświadczeniu wspomniał o ropie.

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Donald Trump opublikował wpis na swoim portalu Truth Social, w którym napisał o zawartej umowie. "Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia amerykańskiej blokady morskiej. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" – napisał prezydent USA.

Wstępne porozumienie Iran-USA podpisane

Głos zabrał też pośredniczący w rozmowach Iran–USA premier Pakistanu Shebhaz Sharif. "Obie strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie" – napisał.

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"Chcielibyśmy podziękować Stanom Zjednoczonym Ameryki i Islamskiej Republice Iranu za zaangażowanie w znalezienie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu" – kontynuował. Sharif podziękował także władzom w Katarze, Arabii Saudyjskiej i Turcji za "wsparcie w osiągnięciu tego porozumienia". Premier Pakistanu ujawnił, że oficjalna ceremonia podpisania umowy odbędzie się 19 czerwca w Szwajcarii.

"Po zawarciu umowy mediatorzy zorganizują w tym tygodniu serię spotkań. Te dyskusje przedwdrożeniowe położą fundamenty pod rozmowy techniczne i oficjalną ceremonię podpisania umowy" – dodał.

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Wiceprezydent J.D. Vance powiedział w rozmowie z Fox News, że zamierza być na ceremonii, ale możliwy jest też udział prezydenta Trumpa, który w poniedziałek uda się z wizytą do Francji na szczyt G7.

Jest głos z Iranu. "Siły zbrojne będą miały palec na spuście"

Kazem Gharibabadi, wiceszef MSZ Iranu, również poinformował, że wraz z zawartym porozumieniem z USA "natychmiast i trwale zakończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach". Wspomniał, że w ciągu 60 dni odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia i zaznaczył, że siły zbrojne Iranu zawsze będą miały "palec na spuście".

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Minister, na którego słowa powołuje się agencja Reuters, stwierdził, że Iran zgodził się na porozumienie ramowe (memorandum of understanding), dopiero gdy "znalazły się w jego treści ostateczne żądania Teheranu". Gharibabadi jest zdania, że "irańska siła militarna i groźby pomogły w sfinalizowaniu treści dokumentu". Treść porozumienia ma zostać pokazana opinii publicznej po jej oficjalnym podpisaniu.

Reakcje na rynku paliw po zawarciu wstępnego porozumienia

Dodajmy, że Trump komentował jeszcze zawarcie tego wstępnego porozumienia na gorąco w rozmowie z "NYT". Mówił, że dokumenty mają zapewnić, iż cieśnina Ormuz będzie "na stałe wolna od opłat" i przekonywał, że uratował Izrael przed nuklearną zagładą.