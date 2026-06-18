Trump pochwali się, że wstępne porozumienie z Iran zostało podpisane. Fot. shutterstock

Prezydent USA wychodził z kolacji w Wersalu we Francji, gdy nagle ogłosił, że sfinalizował porozumienie z Iranem. Przywódca Masud Pezeszkian też miał złożyć swój podpis. Nie doszło jednak do ich spotkania. Zrobili to cyfrowo.

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– Właśnie to podpisałem – tak o porozumieniu z Iranem powiedział Donald Trump, opuszczając pałac około godz. 1:00 w nocy ze środy na czwartek. Chwilę wcześniej pożegnał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte.

W amerykańskich mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej szczegółów na ten temat. "Zarówno Trump, jak i irański prezydent Masoud Pezeshkian podpisali 'cyfrowo' memorandum w języku angielskim i perskim" – przekazała agencja Reutera, powołując się na relacje wysokich rangą urzędników USA i Iranu.

USA i Iran sfinalizowały porozumienie wcześniej niż zapowiadano

"Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy" – oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei i dodał, że "porozumienie obowiązuje już od środy".

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"Prezydent Trump osobiście podpisał egzemplarz porozumienia podczas kolacji z prezydentem Francji w pałacu w Wersalu. Zdjęcie podpisanego porozumienia zostało wysłane do Irańczyków i pośredników" – przekazał z kolei dziennikarz portalu Axios Barak Ravid. W mediach społecznościowych krąży nawet nagranie z tego momentu.

Axios podaje również, że według źródeł dyplomatycznych dyskusje na temat przyspieszenia harmonogramu miały na celu otwarcie cieśniny Ormuz wcześniej niż w piątek.

Ze strony irańskiej także pojawiły się fotografie. Co w takim razie z oficjalną ceremonią podpisania dokumentu, która miała się odbyć 19 czerwca w Szwajcarii? Prawdopodobnie to wydarzenie nie odbędzie się. Tak relacjonuje strona irańska, a amerykańska jeszcze tego nie skomentowała.

Biały Dom kilka godzin wcześniej informował, że zawarte porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu.

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Przełom nastąpił w poniedziałek. Pierwsze doniesienia o porozumieniu

Przypomnijmy, że już w poniedziałek (15 czerwca) Donald Trump opublikował wpis na swoim portalu Truth Social, w którym napisał o zawartej umowie. "Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia amerykańskiej blokady morskiej. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" – przekazał w oświadczeniu prezydent USA.

Reakcja rynków paliw na ogłoszone porozumienie między USA i Iranem, które ma zakończyć wojnę, była natychmiastowa. O poranku w poniedziałek (15 czerwca) ropa Brent taniała w granicach 4,3 proc. – 4,9 proc. schodząc do okolicy 83,5 USD za baryłkę. Obecnie cena baryłki ropy waha się w granicach 78–80 USD.