Prognoza na całe lato 2026. Takiej pogody nie było od 20 lat.

Jakie będzie lato w 2026 roku? Synoptycy z IMGW znają już wstępną odpowiedź na to pytanie. Pojawiła się długoterminowa prognoza pogody, z której wynika, że czekają nas ciepłe miesiące. Temperatury przekroczą normy z ostatnich 20 lat. Wiemy też, w którym miesiącu będzie najspokojniej.

Druga połowa maja upływa pod znakiem wysokich temperatur. Już wcześniej pisaliśmy w naTemat, że fala upałów jest nieunikniona. W miniony weekend na zewnątrz dało się już wyczuć pierwsze oznaki nadchodzącego lata. Termometry podskoczyły do około 30 stopni Celsjusza.

W ostatnim tygodniu maja pogoda ma być zmienna. W poniedziałek i we wtorek (25 i 26 aja) słupki rtęci będą powyżej dwudziestej kreski w całym kraju. Miejscami mocniej zawieje. Kolejne dwa dni przyniosą lekkie załamanie pogody (spadek temperatury o kilka stopni). Ale przełom maja i czerwca znów będzie upalny. Na zachodzie i w centrum możemy spodziewać się upałów.

Prognoza pogody na całe lato 2026

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazali też wstępne prognozy pogody na lato 2026. Wynika z nich, że czerwiec może miło zaskoczyć tych, którzy lubią ciepłą aurę i planują urlop w Polsce.

"W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej" – wynika z prognoz.

Podobnie w lipcu i w sierpniu termometry mogą pokazać średnio wyższe temperatury. Mapy wskazują na czerwone odchylenia od normy od Bałtyku aż po Tatry, przy jednoczesnym zachowaniu typowych dla tego okresu sum opadów. Według synoptyków lato 2026 będzie rekordowe, a pierwsza fala upałów nadejdzie bardzo wcześnie.

Eksperci wyjaśnili, że "określenie 'temperatura powyżej normy' oznacza większe prawdopodobieństwo miesięcy cieplejszych od większości analogicznych okresów w normie klimatycznej. Nie jest to więc automatyczna zapowiedź długotrwałych fal upałów".

Jest długoterminowa prognoza pogody na całe lato 2026 Fot. IMGW

Jednocześnie zaznaczyli, że na obecnym etapie najbardziej prawdopodobny scenariusz na wakacyjne miesiące zakłada, iż "lato będzie cieplejsze od normy klimatycznej, jednak o charakterze dynamicznym". To zresztą potwierdzają kolejne analizy – prognoza pogody IMGW nie zostawia złudzeń i Polska przez 3 miesiące będzie w piekielnym uścisku.

Oznacza to możliwość występowania:

okresowych fal upałów, przechodzenia frontów atmosferycznych, burz i intensywnych opadów, chwilowych ochłodzeń .

"Na dziś nie ma jeszcze wystarczających podstaw, aby jednoznacznie mówić o rekordowym lub ekstremalnie upalnym lecie jako scenariuszu dominującym" – dodali synoptycy z IMGW.

Najspokojniejszy ma być wrzesień

Przeglądając długoterminową prognozę pogody od IMGW nie sposób nie zauważyć, że wrzesień zapowiada się najspokojniej. Temperatury oraz opady będą w normie wieloletniej. Dotyczy to wszystkich miejscowości w Polsce: od Zakopanego – na południu, po Zieloną Górę – na zachodzie, Łódź – w centrum, Białystok, Lublin, Suwałki – na wschodzie, po Gdańsk – na północy.

Wrzesień zapowiada się najspokojniej Fot. IMGW