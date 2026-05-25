prognoza pogody na całe lato 2026 z IMGW
Prognoza na całe lato 2026. Takiej pogody nie było od 20 lat. Fot. IMGW // Fot. shutterstock

Jakie będzie lato w 2026 roku? Synoptycy z IMGW znają już wstępną odpowiedź na to pytanie. Pojawiła się długoterminowa prognoza pogody, z której wynika, że czekają nas ciepłe miesiące. Temperatury przekroczą normy z ostatnich 20 lat. Wiemy też, w którym miesiącu będzie najspokojniej.

Reklama.
Elektryczne SUV-y Forda. Już od 899zł netto/mies.
REKLAMA

Druga połowa maja upływa pod znakiem wysokich temperatur. Już wcześniej pisaliśmy w naTemat, że fala upałów jest nieunikniona. W miniony weekend na zewnątrz dało się już wyczuć pierwsze oznaki nadchodzącego lata. Termometry podskoczyły do około 30 stopni Celsjusza.

W ostatnim tygodniu maja pogoda ma być zmienna. W poniedziałek i we wtorek (25 i 26 aja) słupki rtęci będą powyżej dwudziestej kreski w całym kraju. Miejscami mocniej zawieje. Kolejne dwa dni przyniosą lekkie załamanie pogody (spadek temperatury o kilka stopni). Ale przełom maja i czerwca znów będzie upalny. Na zachodzie i w centrum możemy spodziewać się upałów.

Prognoza pogody na całe lato 2026

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazali też wstępne prognozy pogody na lato 2026. Wynika z nich, że czerwiec może miło zaskoczyć tych, którzy lubią ciepłą aurę i planują urlop w Polsce.

"W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej" – wynika z prognoz.

Podobnie w lipcu i w sierpniu termometry mogą pokazać średnio wyższe temperatury. Mapy wskazują na czerwone odchylenia od normy od Bałtyku aż po Tatry, przy jednoczesnym zachowaniu typowych dla tego okresu sum opadów. Według synoptyków lato 2026 będzie rekordowe, a pierwsza fala upałów nadejdzie bardzo wcześnie.

Eksperci wyjaśnili, że "określenie 'temperatura powyżej normy' oznacza większe prawdopodobieństwo miesięcy cieplejszych od większości analogicznych okresów w normie klimatycznej. Nie jest to więc automatyczna zapowiedź długotrwałych fal upałów".

logo
Jest długoterminowa prognoza pogody na całe lato 2026 Fot. IMGW

Jednocześnie zaznaczyli, że na obecnym etapie najbardziej prawdopodobny scenariusz na wakacyjne miesiące zakłada, iż "lato będzie cieplejsze od normy klimatycznej, jednak o charakterze dynamicznym". To zresztą potwierdzają kolejne analizy – prognoza pogody IMGW nie zostawia złudzeń i Polska przez 3 miesiące będzie w piekielnym uścisku.

Oznacza to możliwość występowania:

  • okresowych fal upałów,
  • przechodzenia frontów atmosferycznych,
  • burz i intensywnych opadów,
  • chwilowych ochłodzeń.

    • "Na dziś nie ma jeszcze wystarczających podstaw, aby jednoznacznie mówić o rekordowym lub ekstremalnie upalnym lecie jako scenariuszu dominującym" – dodali synoptycy z IMGW.

    Zobacz także

    logo
    Zorza polarna w Polsce – działo się w nocy jak spaliście. Widoki są przepiękne
    logo
    Prognoza pogody IMGW nie zostawia złudzeń. Polska przez 3 miesiące w piekielnym uścisku
    logo
    Zimna Zośka uderzy z podwójną siłą. Załamanie pogody z przymrozkami i ulewami
    logo
    Prognoza pogody na lato 2026 w Polsce. Amerykanie chyba sami nie dowierzają

    Najspokojniejszy ma być wrzesień

    Przeglądając długoterminową prognozę pogody od IMGW nie sposób nie zauważyć, że wrzesień zapowiada się najspokojniej. Temperatury oraz opady będą w normie wieloletniej. Dotyczy to wszystkich miejscowości w Polsce: od Zakopanego – na południu, po Zieloną Górę – na zachodzie, Łódź – w centrum, Białystok, Lublin, Suwałki – na wschodzie, po Gdańsk – na północy.

    logo
    Wrzesień zapowiada się najspokojniej Fot. IMGW

    Ostatnio w naTemat przeanalizowaliśmy też amerykańskie modele długoterminowych prognoz pogody. Okazuje się, że tradycyjne kierunki wakacyjnych ucieczek, takie jak Hiszpania, Portugalia, Grecja czy Turcja, w tym roku mogą przynieść pewne rozczarowanie tym, którzy szukają gwarantowanego, bezchmurnego nieba.

    Co ciekawe, to właśnie Polska ma w nadchodzącym sezonie zaoferować warunki zbliżone do śródziemnomorskich kurortów. Amerykańskie wyliczenia wskazały, że czerwiec oraz lipiec mogą przynieść temperatury o około 1–1,5 stopnia Celsjusza wyższe od normy wieloletniej.