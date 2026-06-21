Radosław Sikorski doczekał się odpowiedzi ze strony niemieckiego rządu po swoich ostatnich słowach o Ukrainie. Fot. shutterstock

Rzecznik niemieckiego rządu zareagował na ostatnie słowa Radosława Sikorskiego. Szef MSZ domaga się udziału Polski przy stole negocjacyjnym w sprawie wojny w Ukrainie. Tymczasem Stefan Kornelius zapewnia, że wszystko będzie koordynowane z naszym krajem, ale jednocześnie twierdzi, że to "nie jest odpowiedni czas na takie dyskusje".

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Radosław Sikorski udzielił ostatnio wywiadu niemieckiej gazecie "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Został tam zapytany między innymi o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy. Polityk zaznaczył wówczas, że "Warszawa domaga się swojego miejsca przy negocjacyjnym stole", ponieważ Polska jest zarówno sąsiadem Rosji, jak i Ukrainy, oraz ponosi ryzyko wojny.

– Między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim w UE żyje 120 mln ludzi, a łącznie ze Skandynawią to 150 mln ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy – ocenił szef MSZ i dodał, że "nie można ignorować jednej trzeciej UE". – Francusko-niemiecki silnik jest zbyt mały, aby napędzać tak duży pojazd, jakim stała się UE. Musimy albo działać za pośrednictwem instytucji ustanowionych w traktatach UE, takich jak Rada Europejska, albo za pośrednictwem koalicji chętnych do reprezentowania kontynentu w negocjacjach – powiedział Sikorski.

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Niemiecki rząd reaguje na słowa Sikorskiego ws. Ukrainy

Teraz na wypowiedź polskiego wicepremiera zareagował rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius. – Europejskie działania negocjacyjne w sprawie Ukrainy będą zawsze ściśle koordynowane z polskim rządem – zapewnił, cytowany przez agencję DPA.

– Nie jest to odpowiedni moment na dyskusję o formatach ani o udziale – stwierdził Kornelius, argumentując to tym, że obecnie nie toczą się żadne negocjacje, a Rosja nie wyraziła gotowości do rozpoczęcia rozmów. Dodał również, że "Niemcy nie mają wiodącej roli w decydowaniu o tym, kto miałby uczestniczyć w potencjalnych negocjacjach".

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Dodajmy, że w sprawie rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie trwają różne podejścia już od roku. Gdy w sierpniu 2025 r. Władimir Putin przyleciał do USA na spotkanie z Trumpem, rynki również czekały w napięciu na rezultaty.

Doniesienia o proteście Tuska na szczycie UE

Dodajmy, że 18 i 19 czerwca odbył się szczyt Unii Europejskiej, na którym był także Donald Tusk. Tam też Wołodymyr Zełenski spotkał się z polskim premierem. Ponadto szerokim echem odbiły się doniesienia o proteście szefa rządu – kolejnym przejawie ofensywy dyplomatycznej Tuska ws. Ukrainy. – Polska nie zaakceptuje sytuacji, w której o sprawach dotyczących bezpieczeństwa, kontaktów z Rosją, decydowałyby największe kraje – bez udziału Polski – miał mówić na szczycie polski premier, o czym poinformowało RMF FM.

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A dyskusja zaczęła się od tego, że kraje członkowskie UE oburzyły się na fakt, iż przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa nawiązał ostatnio kontakty z Moskwą. Padły zarzuty, że nie wszyscy zostali o tym uprzedzeni. Sam Costa tłumaczył się tym, że nie prowadzi żadnych merytorycznych negocjacji z Rosją. Przekonywał, że utrzymywanie "kanałów komunikacji" ma jedynie zapewnić gotowość Unii Europejskiej na wypadek rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Dyskusja toczyła się tak długo aż przeszła na wątek związany z udziałem naszego kraju w rozmowach. – Polska nie będzie czuła się związana decyzjami podejmowanymi przez formaty, w których nie jest reprezentowana, takie jak E3 (Francja, Niemcy i Wielka Brytania – red.). Dlatego, gdyby Francja i Niemcy upierały się, że to one mają prowadzić negocjacje w ramach tego formatu, Warszawa nie uznałaby takiego rozwiązania za właściwe – ocenił jeden z polskich dyplomatów w rozmowie z RMF FM.