Tanie gadżety z Action przydadzą się na Bałkanach i nie tylko Mogą nas uratować na kempingu Fot. columbo.photog / Shutterstock

Wyjazd do Chorwacji wymaga sprytnego przygotowania. Action oferują sporo użytecznego sprzętu, dlatego przedstawiamy trzy nietypowe akcesoria. Docenimy je w trasie własnym samochodem, ale i na miejscu.

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Przenośny prysznic za 44,99 zł

Długa jazda autostradą potrafi mocno dać w kość. Szybkie przemycie się na parkingu staje się marzeniem każdego kierowcy i pasażera. Z pomocą przychodzi przenośny prysznic z Action. To kompaktowe urządzenie zasilane jest wydajnym akumulatorem o pojemności 4000 mAh, co pozwala na wielokrotne użycie na wycieczce, kempingu czy ogrodzie.

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Fot. Action

"Dzięki wydajnej pompie wodnej i wężowi o długości 1,6 metra możesz łatwo wziąć prysznic w dowolnym miejscu i czasie" – podkreśla producent w oficjalnej specyfikacji. Wystarczy tylko dostawić zbiornik (np. wiadro) z wodą. Przepływ do 3 litrów na minutę w zupełności wystarczy do umycia się.

Składany panel słoneczny za 85,95 zł (w promocji 72,95 zł)

Rozładowany smartfon to ogromny stres w obcym kraju. Brak dostępu do map potrafi zepsuć najciekawszą wycieczkę. Rozwiązaniem tego problemu jest powerbank, ale i przenośna mata fotowoltaiczna. Posiada wyjścia USB-A oraz USB-C i ma wymiary zaledwie 4,1 x 38,5 x 20 cm, więc jest bardzo mobilny.

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Fot. Action

Ne naładujemy tym wynalazkiem auta i nie oświetlimy domu, ale do podładowania telefonu w kryzysowym momencie na plaży będzie jak znalazł. Urządzenie o mocy 28 W bez trudu radzi sobie z drobną elektroniką użytkową. "Idealne rozwiązanie na kemping lub wycieczkę samochodem" – przekonuje opis wodoodpornego gadżetu ze standardem IPX4.

Hamak wodny za 13,98 (w promocji za 9,95 zł)

Absolutnym hitem nad wodą staje się elastyczna siatka rozpięta między dwoma walcami, które będą utrzymać nas na wodzie .Sporo osób przyznaje, że lepiej się na nim pływa niż na zwykłym dmuchanym kółku i materacu, bo można naturalnie balansować własnym ciałem.

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Fot. Action

"Hamak wodny pozwoli ci wygodnie oprzeć głowę na oparciu, podczas gdy reszta Twojego ciała będzie relaksować się w wodzie" – wyjaśnia karta informacyjna. Wymiary 128 x 80 cm gwarantują sporo wygodę niezależnie od wzrostu. Dodatkowym plusem jest prosty transport. Po spuszczeniu powietrza sprzęt zwiniesz i poniesiesz pod pachą.

Tanie wakacje 2026. Bałkany i własne auto zamiast Turcji

Wybór ekwipunku to zaledwie początek urlopowej logistyki. Trendy pokazują, że polscy podróżni szukają sporych oszczędności. Drogie, zagraniczne hity tracą zwolenników. Winne są rosnące koszty paliwa lotniczego. Faworytem staje się Europa Południowa oraz Bałkany. Turyści masowo stawiają na tańszą Albanię.

Własne auto to idealne posunięcie dla rodzin z dziećmi. Samochód pozwala uniknąć wydatków na przeloty i limitów bagażowych. Daje też to pełną niezależność. Pakujesz wszystkie gadżety turystyczne bez obaw o lotniskowe kontrole.