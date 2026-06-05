Tanie wakacje zamiast Turcji i Egiptu. Polacy wybrali nowy kierunek Ceri Breeze/Shutterstock

Wakacje już za pasem, a wraz z nimi letnie wyjazdy. Jak wynika z danych branży turystycznej, wakacyjne klasyki w tym roku nie wypadają aż tak korzystnie. Wiemy, gdzie pojechać na wakacje, aby zaoszczędzić.

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Polacy uwielbiają Turcję i Egipt. Nic dziwnego, oba te kraje oferują świetny stosunek jakości do ceny, a także dobrą ofertę wakacji all inclusive. Jednak w czasach, w których paliwo lotnicze zdrożało, a biura podróży zawęziły ofertę wycieczek, coraz częściej poszukujemy tańszych alternatyw. Z danych "Travelist" wynika, że tegorocznym faworytem cenowym niekoniecznie są wakacyjne klasyki, lecz mniej odkryte kierunki.

Południe Europy i Bałkany. To tam jadą Polacy zamiast Egiptu i Turcji

Eksperci "Travelist" nie mają złudzeń, że polscy turyści coraz częściej schodzą z utartych szlaków. W tym roku powodowane jest to nie tylko chęcią odkrycia nowych miejsc, lecz również cenami. Kryzysy geopolityczne sprawiają, że miłośnicy podróży często szukają oszczędności.

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W sezonie 2026 Polacy coraz częściej wybierają Europę Południową jako alternatywę dla Bliskiego Wschodu. Stoją za tym konkretne powody: rozsądne ceny, krótszy czas podróży, łatwiejsza logistyka, a także poczucie, że wiążą się z tym większa przewidywalność oraz bezpieczeństwo. Popularne stają się Bałkany, np. Albania, a także mniej odwiedzane zakątki popularnych kierunków, takich jak Grecja.

Kraje na południu Europy mają także przewagę pod względem możliwości transportu. Podróż samochodem to świetna okazja, by zaoszczędzić, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Koszt czterech biletów lotniczych często okazuje się wysoki. Do tego dochodzą limity bagażowe i niewygodne oczekiwanie na lotnisku. Musimy także uważać na to, co nasze dzieci pakują do walizki, bo często nawet najzwyklejsze przedmioty mogą okazać się problematyczne.

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Samochód to nie wszystko. Jak jeszcze obniżyć koszty wakacji?

Wybór auta zamiast samolotu to dopiero początek poszukiwania oszczędności. Aby letni wyjazd nie zrujnował domowego budżetu, polscy turyści coraz częściej rezygnują z tradycyjnych biur podróży na rzecz samodzielnego planowania. Kluczem do sukcesu okazuje się elastyczność zarówno w kwestii terminu, jak i samego zakwaterowania. Wyjazd na początku czerwca lub we wrześniu, czyli tuż poza ścisłym sezonem, pozwala obniżyć koszty wakacji i lokalnych atrakcji nawet o 30–40 procent.

Kolejnym sposobem, który zyskuje na popularności w 2026 roku, jest rezygnacja z hoteli na rzecz apartamentów z aneksem kuchennym, np. wynajmowanych przez Airbnb. Samodzielne przygotowywanie chociażby części posiłków – np. śniadań czy kolacji – pozwala zaoszczędzić setki złotych, zwłaszcza w przypadku wyjazdów rodzinnych. Airbnb w ostatnim czasie znacznie się rozwinęło; od jakiegoś czasu na platformie możemy zarezerwować nie tylko noclegi.

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