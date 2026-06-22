Śledczy badają sprawę Szpitala Południowego w Warszawie. Rozpoczęto dwa śledztwa. Fot. kadr TVP3

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajęła się sprawą możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym. Rozpoczęły się dwa odrębne śledztwa. Nie chodzi tylko o pracowników szpitala, ale także o urzędników ratusza.

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W ostatnich dniach media publiczne szeroko opisują aferę związaną z działaniem Warszawskiego Szpitala Południowego. Wszystko zaczęło się od ujawnienia oświadczenia majątkowego byłego już lekarza placówki i radnego KO, Dawida Kacprzyka. Z dokumentu wynikało, że w zeszłym roku zarobił on blisko 1,6 mln złotych za dyżury, na których mogło go w ogóle nie być. Od tamtej pory ruszyła lawina decyzji podejmowanych zarówno przez władze Warszawy, jak i samego lekarza.

Teraz głos w tej sprawie pojawił się także z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prok. Piotr Antoni Skiba poinformował na konferencji prasowej, że wpłynęły w sumie cztery zawiadomienia dotyczące możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym, w tym trzy od posłów, a jedno z samego szpitala.

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– Dotyczy szczegółowych zastrzeżeń co do pracy jednego z lekarzy. Poparte było dokumentacją dotyczącą jego zatrudnienia i rozliczeń dokonywanych przez tego lekarza na przełomie ostatnich kilkunastu miesięcy. Chodzi o okres od stycznia 2025 do czerwca 2026 – ujawnił prok. Skiba.

Dwa postępowania ws. afery w Szpitalu Południowym. Pierwsze dotyczy "pracy lekarza"

Co ciekawe w sprawie afery w warszawskim szpitalu wszczęte zostały dwa odrębne śledztwa.

– Pierwsze dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 tysięcy 558 złotych i 70 groszy na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktur, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który je przedkładał – wyjaśnił prokurator.

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Drugie śledztwo obejmie też warszawski ratusz

A drugie będzie miało znacznie szerszy zakres. – Dotyczy w pierwszej kolejności niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z nieprawidłowościami i brakiem nadzoru nad pracą, między innymi SOR tego szpitala w zakresie naruszenia zasad triaż (wyznaczenia priorytetów – przyp. red.) przy klasyfikacji pacjentów – wskazał rzecznik i dodał:

– W zakresie drugim mówimy przede wszystkim o niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza, którzy, będąc odpowiedzialni za nadzór nad tym szpitalem, nie dopełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznych kontroli i weryfikacji pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.

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Śledztwo ma objąć przesłuchania nawet kilkudziesięciu świadków. Prok. Skiba zdradził, że mowa tutaj nawet o więcej niż 50 osobach i wymienił: lekarzy, personel SOR, pracowników recepcji, zarząd, dyrekcję i urzędników warszawskiego ratusza.