Dawid Kacprzyk
Rafał Trzaskowski podjął decyzję ws. zarządu Warszawskiego Szpitala Południowego, w którym pracował Dawid Kacprzyk Fot. TVN24

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski właśnie poinformował o najnowszej decyzji ws. Warszawskiego Szpitala Południowego. Jak się okazuje, cały zarząd placówki został zwolniony, co jest pokłosiem związanej z nią ostatniej afery medialnej.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W ostatnich dniach media publiczne szeroko opisują aferę związaną z działaniem Warszawskiego Szpitala Południowego. Wszystko zaczęło się od ujawnienia oświadczenia majątkowego byłego już lekarza placówki, Dawida Kacprzyka. Z dokumentu wynika, że w zeszłym roku zarobił on blisko 1,6 mln złotych za dyżury, na których mogło go w ogóle nie być. Od tamtej pory ruszyła lawina decyzji podejmowanych zarówno przez władze Warszawy, jak i samego lekarza.

Rafał Trzaskowski zwalnia cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie

W czwartek 18 czerwca prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w serwisie X o kolejnych decyzjach personalnych podjętych w związku z głośną aferą w Szpitalu Południowym.

Jak przekazał prezydent miasta, na jego wniosek "cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany". Miejsce dotychczasowego kierownictwa zajmie nowa prezeska, Aneta Gomółka-Siembora, będąca specjalistką z zakresu audytów, kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych.

"Jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zarządzaniu placówką" – podkreślił Trzaskowski, zaznaczając, że wszelkie wątpliwości wokół sprawy muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie.

Prezydent zapowiedział również, że to nie koniec zdecydowanych kroków ze strony ratusza: "W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje – także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Będę o nich Państwa na bieżąco informował".

Zobacz także

"Zabraknie nie tylko lekarzy, ale i podstawowych leków". Dyrektor szpitala ostrzega, to dotknie całą Polskę
Od lipca powinni zarabiać co najmniej 8458 zł. Duża podwyżka pensji dla grupy Polaków
Płaca minimalna dla medyków w górę od 1 lipca. Najniższa stawka zaskoczy wielu
Izabela z Pszczyny doczekała się sprawiedliwości. Lekarze idą do więzienia
Dr Jagielska bez pracy w Ostrzeszowie. Prawica w amoku, ale w mieście prostują narrację
Nowy system zapisów do lekarza odwraca role. Teraz przychodnia zadzwoni do ciebie

Decyzje ratusza ws. afery Szpitala Południowego

Zarządzenie Rafała Trzaskowskiego jest pokłosiem zapowiadanych już wcześniej kroków, które miały zostać podjęte w czwartek 18 czerwca podczas zebrania Rady Nadzorczej szpitala o godzinie 14:00. Stołeczny ratusz informował wczoraj, że prezydent m.st. Warszawy zwrócił się bezpośrednio do Rady Nadzorczej szpitala o natychmiastowe odwołanie z funkcji członka zarządu i dyrektora ds. medycznych placówki, dr Agaty Kusz-Rynkun.

Z kolei już dzisiaj ratusz poinformował również o postępach w kontroli wewnętrznej placówki. Wynika z nich jasno, że sprawa znajdzie swój finał w prokuraturze.

"W Warszawskim Szpitalu Południowym trwa audyt zlecony przez Prezydenta m.st. Warszawy. W następstwie dotychczasowych ustaleń audytu szpital złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szpitala w celu osiągnięcia korzyści majątkowej" – brzmi oficjalny komunikat.

Urzędnicy o rzekomym "pokoju VIP"

W swoim oświadczeniu warszawski ratusz odniósł się również do medialnych informacji o tzw. pokoju VIP, który miał funkcjonować w Szpitalu Południowym i służyć do przyjmowania poszczególnych pacjentów poza kolejnością. Urzędnicy stanowczo dementują istnienie takiej przestrzeni na samym oddziale ratunkowym.

"Dodatkowo wyjaśniamy – Szpitalny Oddział Ratunkowy Warszawskiego Szpitala Południowego nie dysponuje specjalnym pokojem VIP. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Dawid Kacprzyk miał dostęp do pomieszczenia, które należało do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa. Wynika z nich także, że lekarz wykorzystywał je samowolnie. Ten wątek także jest badany w ramach audytu. Urzędnicy weryfikują funkcjonowanie i wykorzystanie pomieszczenia i oceniają mechanizmy dokumentowania i nadzoru nad jego użytkowaniem. Ustalenie kto fizycznie i kiedy przebywał w pomieszczeniu to już domena prokuratury, która korzysta z metod śledczych" – podsumowano w komunikacie.

Na tę sprawę zareagował już sam premier. Jak pisaliśmy, Donald Tusk ostro skomentował aferę z "salonikiem VIP" w szpitalu, zapowiadając kontrole NIK i bezkompromisowe rozliczenia.

Szereg konsekwencji dla Dawida Kacprzyka

Jak informowaliśmy w naTemat, Dawid Kacprzyk pełnił także funkcję radnego warszawskiej dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Po nagłym ujawnieniu informacji o astronomicznych zarobkach 29-latka, polityk zgłosił oficjalną rezygnację z członkostwa w partii. Fakt ten potwierdził Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur KO. Z kolei w czwartek 18 czerwca Urząd Dzielnicy Ursus w Warszawie udostępnił oficjalny komunikat informujący o tym, że Dawid Kacprzyk zrzekł się także swojego mandatu radnego.

W środę 17 czerwca Szpital Południowy przekazał natomiast komunikat o zwolnieniu Dawida Kacprzyka. "Informujemy, że umowy zawarte pomiędzy Warszawskim Szpitalem Południowym Sp. z o.o. a lekarzem Dawidem Kacprzykiem zostały wypowiedziane przez Spółkę" – napisano w opublikowanym oświadczeniu. Jak wynika z informacji udostępnionych przez stołeczny ratusz, 29-latek miał już zwrócić 0,5 mln złotych na konto Warszawskiego Szpitala Południowego.