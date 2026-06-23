Polacy ocenili rok prezydentury Nawrockiego. Wynik daje do myślenia. Fot. KPRP

Niebawem minie rok, od kiedy Karol Nawrocki został prezydentem. Pracownia Opinia24 właśnie przekazała redakcji naTemat.pl wyniki nowego sondażu, w którym zapytano Polaków o opinie na temat jego działalności na tym stanowisku. Najsurowsi okazali się seniorzy.

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Pracownia Opinia24 przeprowadziła sondaż, w którym zapytała respondentów, jak oceniają Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, że obecny prezydent RP został zaprzysiężony na to stanowisko 6 sierpnia 2025 roku.

We wspomnianym badaniu, które odbyło się 8, 9 i 10 czerwca, wzięło udział tysiąc osób. Pierwsze pytanie brzmiało: Czy Pana/i zdaniem w pierwszym roku swojej kadencji, prezydent Karol Nawrocki zrobił więcej złego czy dobrego, jeśli chodzi o sprawy krajowe? Już w jednym z wcześniejszych badań tej samej pracowni Polacy pokazali, co naprawdę myślą o Nawrockim.

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Polacy ocenili prezydenturę Nawrockiego. Spójrzcie na wynik wśród seniorów

Tylko 30 procent ankietowanych przyznało, że Nawrocki zrobił "więcej dobrego niż złego". Pozostałe 70 procent nie było przekonanych, co do decyzji, które podejmował dotąd prezydent. Dokładnie 29 proc. odpowiedziało, że zrobił "więcej złego niż dobrego". 20 proc. oceniło, że "tyle samego dobrego co złego". A pozostałe 21 proc. było niezdecydowanych i wskazało odpowiedź: "trudno powiedzieć".

Nawrockiego lepiej ocenili mężczyźni. Odpowiedź "zrobił więcej dobrego niż złego" wybrało o 8 pkt proc. mniej respondentek niż respondentów. Natomiast jeśli chodzi o wykształcenie ankietowanych, to można zauważyć, że im wyższe, tym pozytywnych ocen dla prezydenta jest mniej. Duże znaczenie w wynikach tego badania miał też wiek respondentów. Co ciekawe, najgorzej Nawrockiego ocenili seniorzy. 45 proc. osób powyżej 60. roku życia uznało, że prezydent zrobił więcej złego niż dobrego. Krytyczne nastroje widać było już wcześniej – gdy minęło 100 dni Nawrockiego, sondaż ujawnił coś, czego Pałac nie chciał usłyszeć.

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Jak Polacy oceniają rok prezydentury Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o sprawy krajowe? Fot. Opinia24

Tak prezentowały się wyniki w pytaniu o decyzje Nawrockiego w sprawach krajowych. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, seniorzy również byli bardzo krytyczni dla prezydenta. Z wszystkich grup wiekowych to właśnie u nich było najwięcej odpowiedzi za tym, że Nawrocki "zrobił więcej złego niż dobrego". Okazało się też, że najwięcej pozytywów w działalności Nawrockiego widzą młodzi (respondenci, którzy mają od 18 do 24 lat).

Jak Polacy oceniają rok prezydentury Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe? Fot. Opinia24

Uwagę zwraca też większa różnica między odpowiedziami wśród mężczyzn i kobiet. 39 proc. mężczyzn stwierdziło, że Nawrocki swoimi decyzjami zrobił więcej dobrego niż złego na arenie międzynarodowej. Tego samego zdania było 21 proc. kobiet.

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Nawrocką też najlepiej ocenili młodzi

Ostatnio Polacy pokazali też, co sądzą o Marcie Nawrockiej w roli pierwszej damy. Uwagę zwrócił wówczas wynik wśród młodych. Pracownia SW Research sprawdziła dla "Wprost", czy Nawrocka zyskała sympatię Polaków. Działalność żony prezydenta dobrze oceniło 48 proc. ankietowanych. W tej grupie 18,7 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 29,2 proc. – "raczej dobrze".

Warto dodać, że choć Marta Nawrocka jest już emerytką – jak sama przyznała w jednym z wywiadów – to w roli pierwszej damy pozostaje aktywna. Jej świadczenie pochodzi z systemu mundurowego, w którym szykują się zmiany i takiej rewolucji nie było od lat.

O pierwszej damie złe zdanie miało natomiast 25,6 proc. biorących udział w badaniu. Opcję "zdecydowanie źle" wskazało 9,3 proc. respondentów, a 16,3 proc. – "raczej źle". Sporo osób było też niezdecydowanych. Aż 26,5 proc. wybrało wariant "trudno powiedzieć". W wynikach pokazano też podział na płeć. Niemal tyle samo mężczyzn (47,9 proc.) co kobiet (48 proc.) jest w grupie sympatyków Marty Nawrockiej.