Najgorszy sondaż Nawrockiego w jego kadencji. Fot. shutterstock

Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym Polacy ocenili działalność Karola Nawrockiego. Takiego spadku pozytywnych ocen prezydent jeszcze nie zanotował w swojej kadencji. Wyniki są alarmujące.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jeszcze niedawno pisaliśmy w naTemat o tym, że Karol Nawrocki jest liderem w rankingach zaufania. I było więcej pozytywnych ocen jego prezydentury niż negatywnych.

Sondaż ws. Nawrockiego. Spadek pozytywnych ocen jest widoczny

Na przestrzeni ostatnich tygodni zaczęło się to zmieniać. Teraz Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż, pytając Polaków o ich opinie na temat działalności prezydenta Nawrockiego. Porównano te wyniki z poprzednim badaniem z marca i to zestawienie powinno dać do myślenia.

Liczba pozytywnych ocen spadła o 5 pkt proc., z 50 do 45 proc. Jednocześnie o 6 pkt proc. wzrosły opinie negatywne: z 38 do 44 proc. Zdania nie ma natomiast 11 proc. pytanych.

REKLAMA

"W ten sposób niemal całkowicie zniknęła wcześniejsza przewaga opinii przychylnych nad krytycznymi, obecnie te oceny są praktycznie równe" – cytuje komentarz CBOS Onet. Pracownia w swoim podsumowaniu zwróciła również uwagę na to, że "opinie na temat działalności głowy państwa są bardzo podzielone".

Z analiz badań z ostatnich miesięcy nie da się jednak nie zauważyć jednego nurtu: pozytywne opinie, których średnio było 50 proc., widocznie spadają. "Wynik z kwietnia należy do najsłabszych w całym dotychczasowym okresie jego urzędowania" – podkreśliło CBOS.

REKLAMA

Ze szczegółowych wyników najnowszego sondażu odczytujemy, że wśród zwolenników Nawrockiego nadal najwięcej jest wyborców Prawa i Sprawiedliwości: blisko 91 proc. Wysoki poziom aprobaty zanotowano też wśród osób głosujących na Konfederację. Natomiast negatywne opinie dominują u zwolenników Koalicji Obywatelskiej: "92 proc. tej grupy ocenia prezydenta krytycznie".

Ostatnie decyzje Nawrockiego wywołały burzę

Dodajmy, że w ostatnim czasie Karol Nawrocki wywołał zamieszanie kilkoma swoimi decyzjami. Pod koniec marca spotkał się z Viktorem Orbánem. Proputinowka polityka dotychczasowego szefa węgierskiego rządu, jego "blokowanie" pieniędzy dla Ukrainy i UE były źle oceniane nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także wśród Polek i Polaków.

REKLAMA

Mimo wszystko prezydent pojechał na Węgry (choć już kiedyś odwołał spotkanie właśnie ze względu na kontakty węgierskiego polityka z Putinem). Nawrocki na początku kwietnia wywołał też burzę swoją decyzją w sprawie ślubowania tylko dwójki z sześciorga wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do Pałacu Prezydenckiego zaprosił tylko Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Potem doszło jeszcze utworzenie Rady Nowych Mediów. Prezydent zaangażował influencera, któremu zarzucano szerzenie rosyjskiej dezinformacji.