Radosław Sikorski odbył 5 ważnych spotkań w Gdańsku podczas Konferencji Odbudowy Ukrainy. Fot. Flickr / MSZ

Podczas trwającej w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy wicepremier Radosław Sikorski odbył serię ważnych rozmów. Na agendzie znalazły się kwestie bezpieczeństwa regionalnego, dalszego wsparcia Ukrainy, sytuacji geopolitycznej na Kaukazie Południowym i na Bliskim Wschodzie oraz współpracy gospodarczej.

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Odbywająca się w Gdańsku Konferencja Odbudowy Ukrainy (URC) to okazja do politycznych spotkań najwyższego szczebla. Biorą w nich udział m.in. Donald Tusk, który spotkał się z premier Julią Swyrydenko zastępującą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, i Radosław Sikorski. Wicepremier poza wystąpieniem na panelu ma w Trójmieście okazję do przeprowadzenia kilku ważnych rozmów "na marginesie".

"Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy to także szansa na rozmowy z moimi odpowiednikami" – poinformował Radosław Sikorski 25 czerwca na X. "Dziś spotkałem się z ministrem spraw zagranicznych Azerbejdżanu, minister stanu Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii" – przekazał szef MSZ.

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"Na agendzie przede wszystkim bezpieczeństwo Polski, całego regionu i naszych sojuszników" – dodał polityk. O szczegółach rozmów poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poza swoimi odpowiednikami z Europy, Kaukazu i Bliskiego Wschodu, wicepremier miał okazję ugościć dwóch szefów ważnych międzynarodowych organizacji.

Radosław Sikorski ma na URC bardzo pracowity dzień

Jak przekazało MSZ, Radosław Sikorski rozpoczął dzień od spotkania z ministrem spraw zagranicznych Azerbejdżanu, Bayramovem Jeyhunem. Spotkanie odbyło się "na marginesie Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy". Rozmowa z politykiem koncentrowała się na pragmatycznych i dobrych relacjach, projektach umów polsko-azerbejdżańskich, kontekście wsparcia Ukrainy i sytuacji geopolitycznej na Kaukazie Południowym.

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W kolejnym spotkaniu, tym razem z minister stanu ds. współpracy międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Reem Al-Hashimą, wicepremier poruszył temat działań mediacyjnych i działań ułatwiających wymianę jeńców podejmowanych przez bliskowschodni kraj w kontekście konfliktu w Ukrainie, znaczenia porozumienia USA-Iran i współpracy dwustronnej w sprawach ekstradycyjnych oraz "oczekiwania sprawnego prowadzenia toczących się postępowań".

W trakcie kolejnego spotkania Sikorski rozmawiał z Yvette Cooper. Z brytyjską minister poruszył temat niedawno podpisanego przez Donalda Tuska i Keira Starmera traktatu o współpracy w obszarze bezpieczeństwa, a także dalszego wsparcia dla Ukrainy i "oceny Rosji jako długoterminowego zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa".

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Wicepremier spotkał się też z przedstawicielami dwóch ważnych organizacji

MSZ poinformowało też o rozmowie wicepremiera z Sekretarzem Generalnym OBWE. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania zrzeszającej kilkadziesiąt głów państw Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w warunkach rosyjskiej agresji. Chodzi tu zwłaszcza o politykę "no business as usual", rozliczanie Rosji z jej działań, a także systematyczne wsparcie Ukrainy.