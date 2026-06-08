Czy za PSZOK trzeba płacić? Fot. Shutterstock

Remonty w mieszkaniu, porządki na działce czy wymiana starego sprzętu na nowy, a może produkty, które nie nadają się do wyrzucenia do żadnego z pojemników do segregacji – w takich sytuacjach najlepiej udać się do PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Czy za oddanie tam rzeczy trzeba płacić? Odpowiedź nie jest oczywista.

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PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to specjalnie przygotowane miejsce (zazwyczaj kontener), do którego mieszkańcy danej gminy mogą oddać różne rodzaję odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

To idealny sposób na pozbycie się zalegających na działce, zagracających dom lub mieszkanie nietypowych śmieci, które nie nadają się do wyrzucenia do żadnego z pojemników do segregowania odpadów. Takie śmieci możemy też wystawić przed działkę, gdy trwa np. zbiórka gabarytów. Jeśli jednak zależy ci na czasie możesz udać się z nimi do punktu PSZOK.

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Jak podaje portal ekobezkantow.pl utworzenie co najmniej jednego stacjonarnego PSZOKu jest prawnym obowiązkiem każdej gminy – wynika z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Władze gminy nie muszą go same prowadzić – mogą zlecić to zadanie (np. w drodze przetargu) zewnętrznemu kontrahentowi.

Czy za PSZOK trzeba płacić?

Jeśli wybierzesz się do swojej gminy z zamierem oddania śmieci do PSZOK nie powinieneś ponieść kosztów. Warunkiem takiej usługi jest stałe uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urzędnik może więc przy okazji sprawdzić, czy regularnie płacisz za śmieci w swojej gminie lub czy po prostu naliczana jest tzw. opłata śmieciowa za lokal mieszkalny, z którego pochodzą przyniesione odpady (jeśli robisz to w czyimś imieniu).

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Warto też zwrócić uwagę na to, że niektóre gminy wprowadzają pewne ograniczenia w oddawaniu odpadów do PSZOK. Najcześciej dotyczy to opadów budowlanych, poremontowych, porozbiórkowych lub odpadów wielkogabarytowych czy też rocznych limitów oddawanych opon.

Po przekorczeniu limitów (, które każdy samorząd wyznacza sam) może zostać naliczana jakaś dodatkowa opłata.

Kiedy, gdzie i jak oddawać śmieci do PSZOK?

Konkretne zasady, godziny otwarcia i adresy PSZOK najlepiej szukać na oficjalnych stronach dswojego urzędu gminy albo miejskiego wydziału gospodarki odpadami lub bezpośrednio na stronach lokalnych operatorów.

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Co można oddać do PSZOK?

Ostatnio w naTemat wyjaśnialiśmy również, gdzie wyrzucać opakowania po dezodorancie. Jeśli z opakowania twojego ulubionego zapachu wciąż wydobywa się charakterystyczny syk, wówczas taki pojemnik należy zanieść właśnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostanie odpowiednio zutylizowany.

Co jeszcze można wyrzucić do PSZOK?

odpady wielkogabarytowe: meble (w tym krzesła, szafy, materace), dywany, wózki dziecięce, rowery elektrośmieci: zużyty sprzęt AGD i RTV (lodówki, pralki, telewizory, odkurzacze), suszarki, komputery odpady budowlane i poremontowe : gruz betonowy i ceglany, ceramika (np. muszle klozetowe), płytki, styropian opony: zużyte opony z samochodów osobowych i jednośladów (zazwyczaj do limitu kilku sztuk rocznie) tekstylia i odzież: ubrania, buty, zasłony czy pościel chemikalia: resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, oleje silnikowe, a także puste opakowania po nich zużyte baterie i akumulatory: małe baterie paluszki oraz akumulatory samochodowe