Gdzie wyrzucić pozostałości po posiłku? Fot. Shutterstock

W Polsce co roku marnuje się ogromna ilość jedzenia. Jak się jednak okazuje, znaczną część resztek po posiłkach można wykorzystać na pożytek ekologii, a nie spisywać na straty poprzez nieprawidłową segregację odpadów.

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Marnowanie żywności staje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej powszechne, a marnowanie jedzenia w Polsce to jeden z największych problemów ekologicznych w skali całego kraju. A wystarczy wspomnieć, że co trzeci Polak uważa, że wyrzucanie jedzenia w ogóle nie szkodzi środowisku.

Prawdopodobnie większość z nas, kiedy nie dokończy swojego obiadu czy innego posiłku, pozostawione resztki wyrzuca po prostu do kosza na odpady zmieszane i myśli, że wszystko jest w porządku. Niestety, nic bardziej mylnego. Jeżeli chodzi o produkty spożywcze, ich poprawna segregacja może stanowić na początku spory kłopot, ale zasady te da się łatwo wyjaśnić i co najważniejsze – zapamiętać.

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Odpady bio, czyli co można bezpiecznie kompostować

Podstawową i najważniejszą zasadą przy wyrzucaniu resztek jedzenia jest ich dokładne rozdzielenie na produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Odpady organiczne powinny trafiać do brązowego pojemnika na bioodpady, aby można było poddać je kompostowaniu i pozytywnie spożytkować. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie resztek roślinnych – obierków po warzywach i owocach, fusów z kawy i herbaty czy produktów zbożowych. Osobnym wyzwaniem bywa natomiast to, gdzie wyrzucić opakowanie po kawie – przy koszu obowiązują tu zupełnie inne zasady niż w przypadku samych fusów.

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Często problematycznym wyjątkiem w tym zestawieniu są skorupki z jajek (warto też wiedzieć, jak wykorzystać skorupki po jajkach w ciekawy sposób w domu, bo niektóre triki mogą zaskoczyć). Mimo że pochodzą one od zwierząt, bez żadnego problemu mogą trafiać do frakcji bio. Stanowią one bowiem niezwykle cenny nawóz, który jest bogaty w wapń. Oczywiście, jeśli posiadamy przydomowy kompostownik, wszystkie wyżej wymienione resztki organiczne możemy wyrzucać bezpośrednio tam, aby w przyszłości zyskać własny nawóz do roślin.

Zwierzęce resztki i zanieczyszczone produkty. Gdzie wyrzucać?

Inaczej sytuacja wygląda, gdy nasze resztki są pochodzenia zwierzęcego. Wszelkie mięsa, wędliny, kości, skóry z ryb oraz tłuszcze zwierzęce muszą bezwzględnie trafiać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Wyrzucenie ich do kosza na frakcję bio mogłoby całkowicie zanieczyścić materiał przeznaczony na kompost.

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Warto pamiętać, że w czarnym pojemniku lądują również produkty pochodzenia roślinnego, które zostały już wcześniej zanieczyszczone tymi odzwierzęcymi. Podobną sytuację omawialiśmy w naTemat, wyjaśniając gdzie wyrzucić chleb – jeśli mamy niezjedzoną kanapkę posmarowaną masłem z plastrem wędliny, nie może ona już niestety trafić do bioodpadów. Podobnie sprawa wygląda chociażby z ugotowanymi ziemniakami, które po obiedzie zostały polane tłuszczem. Zanieczyszczone w ten sposób produkty roślinne stają się automatycznie odpadem zmieszanym.

Zużyty olej po smażeniu to niebezpieczny odpad

Odwieczny problem w kuchni stanowi zużyty po smażeniu olej. Pod żadnym pozorem nie można wlewać go do zlewów czy ubikacji. Pozbywanie się gorącego tłuszczu przez kanalizację to niemal pewny przepis na poważną awarię oraz późniejsze konsekwencje prawne. Tłuszcz błyskawicznie tężeje w chłodnych rurach, osadzając się na ich ściankach i tworząc twarde, przypominające kamień złogi, które docelowo całkowicie blokują przepływ wody.

Oprócz niszczenia domowej instalacji, wylewany olej bardzo szkodzi środowisku. Ponieważ jest lżejszy od wody, unosi się na jej powierzchni. Gdy takie kuchenne resztki trafią do naturalnych zbiorników, tworzą lepką i gęstą warstwę blokującą tlen, co prowadzi do szybkiego obumierania podwodnej flory i fauny. Aby poprawnie zutylizować olej, należy przelać go do zamykanego pojemnika i oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub skorzystać ze specjalnych olejomatów przeznaczonych do zbiórki tego typu odpadów. Pamiętaj: wylewanie zużytego oleju do zlewu może cię słono kosztować.

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Foodsharing i mrożenie nadmiaru żywności

Na koniec warto mieć na uwadze to, że jedzenia nie zawsze trzeba wyrzucać. Odpowiedzialne gospodarowanie pożywieniem w domu możemy zacząć od najprostszych kroków, takich jak zamrożenie nadmiaru produktów, dzięki czemu pozostaną one znacznie dłużej świeże.