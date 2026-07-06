Policja, wypadek, karetka, straż pożarna
Poważny wypadek w Warszawie. Zderzyły się dwa auta Fot. naTemat.pl

W poniedziałek 6 lipca na Wybrzeżu Szczecińskim w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Kilka osób zostało poszkodowanych. Aktualnie w tej części stolicy występują utrudnienia w ruchu drogowym.

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Na skrzyżowaniu ulicy Okrzei i Wybrzeża Szczecińskiego w dzielnicy Praga-Północ doszło w poniedziałek, 6 lipca, do poważnego wypadku drogowego. Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 18:00. To jedna z głównych tras w stolicy – nad Kanałem Praskim, przy wjeździe do Portu Praskiego.

Zderzenie dwóch aut na Wybrzeżu Szczecińskim w Warszawie

Jak przekazał redakcji naTemat młodszy aspirant Jakub Filipiak z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji, w wypadku brały udział dwa pojazdy: jeden marki Audi oraz drugi marki Peugeot. Jeżeli chodzi o przebieg i okoliczności zdarzenia, z przekazanych informacji wynika, że kierujący Audi z nieznanych przyczyn nagle zaczął obracać się na ulicy i w trakcie tego manewru uderzył w niego drugi pojazd marki Peugeot.

W Audi podróżowało pięć osób, natomiast trzy z nich zostały przewiezione do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Pozostałe dwie osoby nie wymagały hospitalizacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem utraty panowania nad Audi mogła być opona, która nagle strzeliła w pojeździe, jednak policja nie potwierdza tych informacji na ten moment.

Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem funkcjonariuszy i odpowiednich służb, w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzeń.

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Utrudnienia w ruchu drogowym w Warszawie

Warszawski Transport Publiczny opublikował na swojej stronie komunikat informujący o aktualnych utrudnieniach w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania Okrzei i Wybrzeża Szczecińskiego dla linii autobusowej nr 162.

"Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie skrzyżowania Okrzei / Wybrzeże Szczecińskie występują utrudnienia w kursowaniu linii 162. Linia 162 kierunek EC Siekierki została skierowana na trasę objazdową ulicami: Targowa – Sokola – Zamoście – Most Świętokrzyski. Przepraszamy za utrudnienia" – czytamy w komunikacie WTP.