Wakacje dopiero się zaczęły, a polskie wody pochłonęły już mnóstwo ofiar. Liczba utonięć rośnie w zastraszającym tempie, doganiając nawet zestawienia ofiar śmiertelnych z naszych dróg.
Niedawno pisaliśmy, że policja bije na alarm po czarnej niedzieli (28 czerwca), kiedy życie pod wodą straciło w dobę aż 17 osób. Teraz funkcjonariusze pokazali kolejne przerażające statystyki, które pokazują skalę problemu i wymuszają ogromną ostrożność.
Tragiczny bilans utonięć na polskich kąpieliskach
Policja opublikowała w mediach społecznościowych najnowszy raport przedstawiający dramatyczne statystyki utonięć w Polsce, z którego wynika, że od 1 czerwca 2026 roku utonęło już 70 osób.
Zaledwie minionej doby (2 lipca) życie straciły cztery osoby. Służby udostępniły wpis z bardzo stanowczym przesłaniem. "Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią" – zaapelowali policjanci. Mundurowi zaznaczają, że zachowanie rozwagi ratuje ludzkie życie.
Statystyki z ubiegłego roku również budzą przerażenie. Z danych opublikowanych w raporcie Komendy Głównej Policji wynika, że w 2025 roku odnotowano na terenie całego kraju 327 wypadków tonięcia.
W ich wyniku zginęły 292 osoby, w tym 25 kobiet oraz 15 nieletnich. W trakcie całego sezonu służbom udało się uratować zaledwie 56 poszkodowanych. Kąpiel w miejscach niestrzeżonych była najczęstszą okolicznością występowania takich zdarzeń, a w 58 przypadkach do zgonu bezpośrednio przyczynił się wypity alkohol.
Zobacz także
Wypadki śmiertelne na drogach a utonięcia nad wodą
Zestawienie liczby incydentów nad wodą z sytuacją na asfalcie mocno daje do myślenia. Oficjalna policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, udostępniona na wakacje 2026 roku, pokazuje do tej pory 30 ofiar.
Od początku letniego wypoczynku, pomijając ostatnią dobę, zginęło 26 osób. Ostatnie 24 godziny dołożyły do tej statystyki 3 kolejne ofiary śmiertelne, a jeden uczestnik zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń.
Porównajmy te dane. Policyjna "mapa śmierci" na drogach ze skutkiem śmiertelnym informuje, że od startu wakacji 26 czerwca do 2 lipca włącznie zginęło 30 osób. W tym samym czasie letniego wypoczynku w rzekach, morzu i jeziorach utonęło aż 37 plażowiczów. To wyraźnie dowodzi, że beztroski wypoczynek na brzegu bywa teraz groźniejszy niż sama podróż autem na wymarzony urlop.
Zestawienie tych doniesień daje do myślenia. Chociaż brawura za kierownicą jest potępiana, letnie kąpiele w aktualnym sezonie turystycznym zbierają równie tragiczne żniwo. A przed nami jeszcze niecałe dwa miesiące wakacji.
Podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli nad wodą
Funkcjonariusze policji z Piotrkowa Trybunalskiego przygotowali zbiór absolutnie niezbędnych zasad chroniących przed śmiercią. Warto też sprawdzić, jak się zachować w bezpośrednim kontakcie z żywiołem.
Sama obecność ratowników nigdy nie likwiduje ryzyka. Dlatego warto wiedzieć, jak ratować tonącego, zanim dojdzie do najgorszego. Zlekceważenie zasad zabija nawet najbardziej doświadczonych pływaków.