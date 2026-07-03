70 utonięć od początku czerwca. Tak wygląda krwawy bilans polskich kąpielisk Fot. FotoDax / Shutterstock (zdjęcie poglądowe)

Wakacje dopiero się zaczęły, a polskie wody pochłonęły już mnóstwo ofiar. Liczba utonięć rośnie w zastraszającym tempie, doganiając nawet zestawienia ofiar śmiertelnych z naszych dróg.

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Niedawno pisaliśmy, że policja bije na alarm po czarnej niedzieli (28 czerwca), kiedy życie pod wodą straciło w dobę aż 17 osób. Teraz funkcjonariusze pokazali kolejne przerażające statystyki, które pokazują skalę problemu i wymuszają ogromną ostrożność.

Tragiczny bilans utonięć na polskich kąpieliskach

Policja opublikowała w mediach społecznościowych najnowszy raport przedstawiający dramatyczne statystyki utonięć w Polsce, z którego wynika, że od 1 czerwca 2026 roku utonęło już 70 osób.

Zaledwie minionej doby (2 lipca) życie straciły cztery osoby. Służby udostępniły wpis z bardzo stanowczym przesłaniem. "Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią" – zaapelowali policjanci. Mundurowi zaznaczają, że zachowanie rozwagi ratuje ludzkie życie.

Statystyki z ubiegłego roku również budzą przerażenie. Z danych opublikowanych w raporcie Komendy Głównej Policji wynika, że w 2025 roku odnotowano na terenie całego kraju 327 wypadków tonięcia.

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W ich wyniku zginęły 292 osoby, w tym 25 kobiet oraz 15 nieletnich. W trakcie całego sezonu służbom udało się uratować zaledwie 56 poszkodowanych. Kąpiel w miejscach niestrzeżonych była najczęstszą okolicznością występowania takich zdarzeń, a w 58 przypadkach do zgonu bezpośrednio przyczynił się wypity alkohol.

Wypadki śmiertelne na drogach a utonięcia nad wodą

Zestawienie liczby incydentów nad wodą z sytuacją na asfalcie mocno daje do myślenia. Oficjalna policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, udostępniona na wakacje 2026 roku, pokazuje do tej pory 30 ofiar.

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Od początku letniego wypoczynku, pomijając ostatnią dobę, zginęło 26 osób. Ostatnie 24 godziny dołożyły do tej statystyki 3 kolejne ofiary śmiertelne, a jeden uczestnik zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń.

"Mapa śmierci", czyli wypadki w wakacje 2026 Fot. Policja

Porównajmy te dane. Policyjna "mapa śmierci" na drogach ze skutkiem śmiertelnym informuje, że od startu wakacji 26 czerwca do 2 lipca włącznie zginęło 30 osób. W tym samym czasie letniego wypoczynku w rzekach, morzu i jeziorach utonęło aż 37 plażowiczów. To wyraźnie dowodzi, że beztroski wypoczynek na brzegu bywa teraz groźniejszy niż sama podróż autem na wymarzony urlop.

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Zestawienie tych doniesień daje do myślenia. Chociaż brawura za kierownicą jest potępiana, letnie kąpiele w aktualnym sezonie turystycznym zbierają równie tragiczne żniwo. A przed nami jeszcze niecałe dwa miesiące wakacji.

Podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli nad wodą

Funkcjonariusze policji z Piotrkowa Trybunalskiego przygotowali zbiór absolutnie niezbędnych zasad chroniących przed śmiercią. Warto też sprawdzić, jak się zachować w bezpośrednim kontakcie z żywiołem.

Bezpieczeństwo zapewnia wyłącznie pływanie pod okiem wykwalifikowanego ratownika WOPR w specjalnie wyznaczonych strefach. Ignorowanie znaków zakazu i podpływanie blisko szlaków żeglugowych gwarantuje śmiertelne niebezpieczeństwo. Każde wejście do niestrzeżonego akwenu narzuca konieczność ostrożnego zbadania ukształtowania i struktury ukrytego dna. Podstawowym obowiązkiem plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do uwag obsługi oraz regulaminu lokalnego kąpieliska. Woda o temperaturze spadającej poniżej 14 stopni Celsjusza wywołuje szok organizmu. Mocny wiatr, zbliżająca się burza lub mgła ograniczająca widoczność oznaczają zakaz opuszczania bezpiecznego brzegu. Gwałtowne wskakiwanie do jeziora zaraz po intensywnym opalaniu prowadzi do paraliżującego wstrząsu termicznego, dlatego ciało schładza się stopniowo. Zarośnięte dno i silne podwodne prądy to naturalne pułapki omijane przez świadomych pływaków. Skakanie na główkę w miejscach niesprawdzonych grozi trwałym złamaniem kręgosłupa lub śmiercią. Brutalne zabawy polegające na zrzucaniu innych letników z pomostów kończą się interwencją pogotowia. Dmuchane koła, flamingi i materace nie zapobiegają zatonięciu na dużych głębokościach. Spożywanie alkoholu drastycznie obniża sprawność ruchową i bezpośrednio prowadzi na dno. Ciągłe obserwowanie reszty grupy i plażowiczów pozwala błyskawicznie wezwać ratowników. Pusty żołądek odcina zasilanie energetyczne i wyczerpuje siły na głębokiej wodzie. Wchodzenie w fale zaraz po obfitym obiedzie powoduje bolesne, paraliżujące narządy skurcze. Długodystansowe wyprawy wodne wymagają bezpośredniej asekuracji z pokładu łodzi, a głowę pływaka oznaczamy odblaskowym czepkiem lub przypiętą bojką. Intensywny wyczyn sportowy po opuszczeniu wody wymaga dłuższego odpoczynku, by nie eksploatować serca. Zjedzenie pełnowartościowego jedzenia po wysiłku w rzece regeneruje spalone kalorie. Zanurzanie się w zbiorniku po zachodzie słońca całkowicie upośledza zdolność orientacji przestrzennej. Pozostawanie w ociekającym stroju na wietrze generuje wyziębienie organizmu i nakazuje przebranie w suche tkaniny.