Wypadek Polaków w Turcji
Polacy mieli wypadek w Turcji. 12 osób trafiło do szpitali. Kierowca nie żyje Fot. Karolis Kavolelis/Shutterstock

W środę 1 lipca od fatalnego wypadku rozpoczęły się wakacje polskich turystów w tureckiej Antalyi. Około godziny 5:00 rano autobus, którym jechali zderzył się z samochodem osobowym. Do akcji wkroczyły służby.

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Turcja to najpopularniejszy kierunek wybierany przez Polaków planujących wakacje all inclusive. Wybierają go zwłaszcza rodziny z dziećmi, ale i single doceniają bogatą ofertę i niskie ceny tamtejszych hoteli. Niestety swojego urlopu najlepiej nie będzie wspominała grupa 30 naszych turystów, która brała udział w wypadku samochodowym w stolicy Riwiery Tureckiej.

Polacy mieli wypadek w Turcji. MSZ potwierdza

Do wypadku miało dojść w Antalyi. To nieoficjalna "letnia stolica Turcji", a przy okazji miejsce, w którym ze względu na ogromne lotnisko swoje wakacje zaczynają podróżni z Polski.

Jak podaje tvn24.pl, do zderzenia pojazdu Polaków z samochodem osobowym doszło ok. godziny 5:00 rano w środę 1 lipca. Autokarem podróżowało 30 osób, a 12 trafiło do szpitala z lekkimi obrażeniami. Informacje te portalowi przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

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Rzecznik przekazał także, że polski konsul jest w kontakcie z placówkami, do których trafili Polacy, a także z organizatorami wycieczki.

Media w Turcji o wypadku polskiego autobusu w Antalyi. Jedna osoba zginęła

Nieco więcej informacji na temat środowego zdarzenia przekazały tureckie media. Wiadomo, że autokar z Polakami jechał autostradą Konya- Antalya, a do wypadku doszło w Güçlüköy w regionie Antalya. To miasto położone na północ od popularnego wśród naszych turystów kurortu Side.

Siła zderzenia obu pojazdów musiała być bardzo duża. Samochód osobowy dachował, a jego kierowca zginął na miejscu. Autobus został natomiast przewrócony na bok. Rannych Polaków przewieziono do szpitali w Manavgacie i Alanyi.

Niestety takie wypadki na wakacjach się zdarzają. Przed rokiem polskie media obiegła tragiczna informacja o śmierci polskiej lekarki i jej syna podczas urlopu w Egipcie. Do wypadku doszło w drodze do Marsa Alam, popularnego kurortu słynącego z raf koralowych.