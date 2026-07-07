Wyniki matur już za chwilę. Gdzie i jak je sprawdzić? Fot. shutterstock / montaż: naTemat

To będzie sądny dzień dla wszystkich tegorocznych maturzystów. Mnóstwo absolwentów szkół ponadpodstawowych wyczekuje wyników egzaminów maturalnych. Te pojawią się już w środę 8 lipca. O której godzinie i gdzie ich szukać? Wyjaśniamy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki egzaminów dojrzałości w środę, 8 lipca, dokładnie o godzinie 8:30. Rezultaty swoich testów poznają zarówno osoby, które przystąpiły do egzaminów w terminie głównym w maju, jak i ci, którzy zdawali je później. Do szkół trafią też świadectwa dojrzałości.

Gdzie sprawdzić wyniki?

Wyniki będą dostępne online. Aby je zobaczyć, należy zalogować się do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) na oficjalnej stronie rządowej: ziu.gov.pl.

Jak się zalogować do systemu ZIU? [Krok po kroku]

Aby sprawdzić swoje punkty, trzeba zalogować się przy użyciu loginu i hasła, które wcześniej każdy maturzysta powinien otrzymać w swojej szkole.

REKLAMA

Ważna wskazówka: Warto sprawdzić poprawność swoich danych do logowania jeszcze przed godziną 8:30. W momencie publikacji wyników serwery CKE będą mocno obciążone, a wcześniejsze przygotowanie loginu oszczędzi niepotrzebnego stresu.

Jeśli mimo tego pojawi się problem z zalogowaniem, można wybrać alternatywne rozwiązanie i zalogować się za pomocą:

Profilu Zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej (mojeID).

Jak odebrać świadectwo dojrzałości?

Papierowe świadectwo dojrzałości wraz z jego odpisem będzie gotowe do odbioru w szkołach w dniu ogłoszenia wyników, czyli w środę, 8 lipca. Po dokumenty należy udać się zazwyczaj do sekretariatu placówki.

REKLAMA

Co ważne, odbiór świadectwa trzeba potwierdzić własnoręcznym podpisem. Każdy absolwent powinien mieć ze sobą także dowód osobisty. Jeśli z jakiegoś powodu maturzysta nie będzie mógł pojawić się w szkole 8 lipca, ma do wyboru dwa rozwiązania:

Odbiór przez osobę trzecią: Dokumenty może odebrać w jego imieniu dowolna pełnoletnia osoba (np. rodzic, partner, znajomy). Warunkiem jest posiadanie pisemnego upoważnienia podpisanego przez maturzystę. Odbiór w innym terminie: Jeśli na przykład dany absolwent nie spieszy się z rekrutacją na studia, to świadectwo może odebrać później. Ono nie przepadnie – będzie bezpiecznie czekać w szkolnym sekretariacie.

REKLAMA

Matury 2026 z przeciekami

Przypomnijmy, że tegoroczne matury nie obyły się bez perturbacji. W naTemat pisaliśmy na przykład o pewnym zadaniu z biologii o pająku, które można było kupić w sieci już w kwietniu.

Maturzyści mówili też o tym, że egzamin z matematyki nie należał do najłatwiejszych. Wskazali najtrudniejsze zadanie. Ponadto kilka minut po rozpoczęciu matury z polskiego, ktoś wstawił zdjęcia arkuszy do sieci.