Jak Polacy oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego po 11 miesiącach urzędowania na tym stanowisku? Postanowiono to sprawdzić w najnowszym sondażu. Tak mocno podzielonych wyników dawno nie widziałam. Głosów pozytywnych i negatywnych jest niemal po tyle samo.
6 sierpnia 2026 roku minie dokładnie rok, od kiedy Karol Nawrocki oficjalnie został prezydentem Polski i odbyło się jego zaprzysiężenie. Choć kampania była mocno wyboista i co rusz wybuchały kontrowersje wokół kandydata z ramienia PiS, ostatecznie udało mu się pokonać Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze.
Sondaż o prezydenturze Nawrockiego. Wynik zaskakuje
Tymczasem pracownia SW Research na zlecenia Onetu przeprowadziła sondaż, w którym zapytała Polaków: "jak oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego". Badanie wykonano 8 lipca, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. Wzięło w nich udział 809 osób dorosłych.
A wyniki prezentują się następująco:
Choć najwięcej odpowiedzi było pochlebnych dla Nawrockiego, to różnica między tymi negatywnymi była naprawdę niewielka. Spora część nie opowiedziała się też po żadnej ze stron.
Dodajmy, że ostatnio pracownia Opinia24 też przekazała redakcji naTemat.pl wyniki sondażu, w którym też zapytano Polaków o opinie na temat Nawrockiego jako prezydenta RP. Najsurowsi okazali się wówczas seniorzy.
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Polacy ocenili prezydenturę Nawrockiego. Spójrzcie na wynik wśród seniorów
Wtedy pytanie brzmiało: Czy Pana/i zdaniem w pierwszym roku swojej kadencji, prezydent Karol Nawrocki zrobił więcej złego czy dobrego, jeśli chodzi o sprawy krajowe? Już w jednym z wcześniejszych badań tej samej pracowni Polacy pokazali, co naprawdę myślą o Nawrockim.
Tylko 30 procent ankietowanych przyznało, że Nawrocki zrobił "więcej dobrego niż złego". Pozostałe 70 procent nie było przekonanych, co do decyzji, które podejmował dotąd prezydent. Dokładnie 29 proc. odpowiedziało, że zrobił "więcej złego niż dobrego". 20 proc. oceniło, że "tyle samego dobrego co złego". A pozostałe 21 proc. było niezdecydowanych i wskazało odpowiedź: "trudno powiedzieć".
Nawrockiego lepiej ocenili mężczyźni. Odpowiedź "zrobił więcej dobrego niż złego" wybrało o 8 pkt proc. mniej respondentek niż respondentów. Natomiast jeśli chodzi o wykształcenie ankietowanych, to można zauważyć, że im wyższe, tym pozytywnych ocen dla prezydenta jest mniej. Duże znaczenie w wynikach tego badania miał też wiek respondentów. Co ciekawe, najgorzej Nawrockiego ocenili seniorzy. 45 proc. osób powyżej 60. roku życia uznało, że prezydent zrobił więcej złego niż dobrego. Krytyczne nastroje widać było już wcześniej – gdy minęło 100 dni Nawrockiego, sondaż ujawnił coś, czego Pałac nie chciał usłyszeć.
Tak prezentowały się wyniki w pytaniu o decyzje Nawrockiego w sprawach krajowych. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, seniorzy również byli bardzo krytyczni dla prezydenta. Z wszystkich grup wiekowych to właśnie u nich było najwięcej odpowiedzi za tym, że Nawrocki "zrobił więcej złego niż dobrego".