Sondaż pozytywny dla Nawrockiego. Polacy ocenili jego prezydenturę. Fot. KPRP / Mikołaj Bujak

Karol Nawrocki prezydentem jest od blisko roku, a jego działalność budzi skrajne emocje. Ma swoich zwolenników i przeciwników. Tymczasem spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym Polacy wyrazili swoją opinię o decyzjach głowy państwa. Wynik poprawił się od ostatniego badania.

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Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził na zlecenie Polsat News badanie, w którym zapytano 1000 osób, jak prezydenta oceniają Polacy. I okazało się, że z aktywności Karola Nawrockiego zadowolonych jest 51,7 proc. badanych. W tym 30,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 21 proc. "raczej dobrze".

W sondażu ocenili Nawrockiego. Widać zmiany od ostatniego badania

Odmiennego zdania było 38,9 proc badanych. Wariant "Raczej źle" wybrało 14,3 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie źle" 24,6 proc. Pozostałe 9,3 proc. "nie potrafiło zająć jasnego stanowiska w tej sprawie".

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Te wyniki różnią się od poprzedniego badania. Na przełomie maja i czerwca ta sama agencja badawcza też przeprowadziła sondaż w sprawie Nawrockiego. Wówczas z działalności prezydenta zadowolonych było ogółem 48,1 proc. badanych. W tym odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 24,9 proc. respondentów, a "raczej dobrze" 23,2 proc.

Sporą różnicę widać po drugiej stronie, bowiem wtedy niezadowolonych z poczynań Nawrockiego było 47,9 proc. ankietowanych (24,5 proc. oceniło "zdecydowanie źle" i 23,4 proc. "raczej źle").

Czyżby to "efekt orderu"?

Dodajmy, że najnowszy sondaż przeprowadzono 24-27 czerwca. To kilka dni po tym, jak Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy – ogłosił 19 czerwca prezydent.

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Później pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków, czy uważają, że ta decyzja Nawrockiego wzmocni, czy bardziej osłabi pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Choć konsekwencje tego kroku Nawrockiego były natychmiastowe (ukraińscy politycy zaczęli odsyłać do Polski swoje odznaczenia), to mimo tego największa grupa badanych (36,4 proc.) wskazała, że odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Zdania ostatecznie jednak były mocno podzielone, a Polacy podzielili się na trzy bastiony. 31,6 proc. stwierdziło, że ta decyzja osłabi pozycję Polski. Aż 32 proc. Polaków nie miało zdania w tej sprawie.

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A jeszcze niedawno sondaż dla Nawrockiego nie był tak pozytywny

Warto jednak zaznaczyć, że jeszcze kilka dni temu Nawrocki nie mógł cieszyć się z tak pozytywnego wyniku sondażu. 23 czerwca pracownia Opinia24 przekazała redakcji naTemat.pl wyniki badania, w którym Polacy ocenili rok Nawrockiego i najsurowsi okazali się seniorzy. 45 proc. osób powyżej 60. roku życia uznało, że prezydent zrobił więcej złego niż dobrego.