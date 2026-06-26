Rafał Trzaskowski z bardzo niskim wynikiem w sondażu zaufania. Fot. Shutterstock

Rafał Trzaskowski w najnowszym sondażu zaufania zanotował nietypowo słaby wynik. Prezydentowi Warszawy ufa już tylko 32,5 proc. badanych. Za to Karol Nawrocki i Grzegorz Braun mogą powoli otwierać szampana.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

26 czerwca pojawił się kolejny sondaż zaufania opracowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu. Polacy po raz kolejny ocenili czołowych polityków, tym razem aż 17. Wyniki prezentują się następująco:

Karol Nawrocki – 54,8 proc. Radosław Sikorski – 42,6 proc. Donald Tusk – 38,1 proc. Włodzimierz Czarzasty – 36 proc. Mateusz Morawiecki – 35,3 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz – 34,9 proc. Rafał Trzaskowski – 32,5 proc. Krzysztof Bosak – 29,9 proc. Jarosław Kaczyński – 28,8 proc. Piotr Zgorzelski –28,2 proc. Przemysław Czarnek – 28 proc. Grzegorz Braun – 23,7 proc. Krzysztof Gawkowski – 23,6 proc. Sławomir Mentzen – 23,4 proc. Adrian Zandberg – 18,4 proc. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 15,7 proc. Szymon Hołownia – 14,5 proc.

REKLAMA

Ponownie zwycięzcą sondażu został Karol Nawrocki, którego zaufaniem darzy 54,8 proc. badanych. Prezydent uzyskał więc znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego badania, w którym pozytywnie wskazany został przez 46,4 proc. uczestników. Jak podaje Onet, obecny wynik Karola Nawrockiego to "rekord wszechczasów", który wcześniej należał do Szymona Hołowni. W 2024 roku uzyskał on 54,4 proc. pozytywnych wskazań.

Sondaż IBRiS dla Onetu zrealizowany został w dniach 19-21 czerwca 2026 r. metodą CATI (telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) na bazie 1,1 tysiąca dorosłych Polaków.

REKLAMA

W sondażu widać też pierwsze skutki szeroko komentowanych w przestrzeni publicznej afer, przykładowo skandalicznych doniesień ze Szpitala Południowego w Warszawie.

Poziom zaufania Polaków do polityków rządzącej koalicji wciąż jest bardzo wysoki

Na drugim miejscu w sondażu znalazł się wicepremier Radosław Sikorski. Zaufaniem darzy go 42,6 proc. uczestników badania. Zaraz za nim jest premier Donald Tusk. Ten z kolei może liczyć na 38,1 proc. pozytywnych wskazań. Za podium znalazł się za to Włodzimierz Czarzasty, notujący wzrost o jedną pozycję i prawie 1 p. proc. Ufa mu 36 proc. badanych.

REKLAMA

Kolejnym politykiem związanym z koalicją 15 października jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który uzyskał pozytywne wskazania w 34,9 proc. przypadków.

Inni koalicjanci radzą sobie nieco gorzej. Na Piotra Zgorzelskiego pozytywnie wskazało 28,2 proc. badanych, przy najniższej rozpoznawalności. W przypadku wicemarszałka aż 27,6 proc. uczestników badania nie wiedziało, kim on jest. Nieco wyższą rozpoznawalnością cieszy się za to wicepremier Krzysztof Gawkowski, któremu ufa 23,6 proc. Polaków.

Sondaż zaufania zamykają Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z zaufaniem na poziomie 15,7 proc. i Szymon Hołownia, tym razem najgorzej oceniany, pozytywnie wskazany przez zaledwie 14,5 proc. Polaków.

Rafał Trzaskowski na zbiera polityczne konsekwencje afery w Szpitalu Południowym

Prezydent Warszawy to polityk, który historycznie może pochwalić się bardzo wysokimi wynikami w sondażach zaufania, zwłaszcza w okresie schyłku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Warto przypomnieć, że jeszcze rok temu, tuż przed wyborami prezydenckimi mógł pochwalić się imponującymi rezultatami, przekraczającymi 50 proc. pozytywnych wskazań.

Tym razem polityk zaliczył ogromny spadek. Prezydenta Warszawy pozytywnie wskazało 32,5 proc. badanych, a aż 60,7 proc. zadeklarowało brak zaufania.

REKLAMA

Spadek jest pokłosiem afery związanej z radnym i lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który pracując w publicznym szpitalu (Szpitalu Południowym w Warszawie, podlegającym Rafałowi Trzaskowskiemu), zarobił 1,6 miliona złotych, za dyżury, na których go nie było, bez kwalifikacji do zarządzania jednostką, na której czele stał.

Polacy zaczęli ufać Braunowi?

Z kolei Grzegorz Braun zanotował w najnowszym sondażu zaufania spektakularny wynik. Pozytywnie wypowiedziało się na temat polityka aż 23,7 proc. uczestników. W porównaniu do poprzedniego badania jest więc to wzrost o 7,3 p.proc.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Warto odnotować, że Grzegorz Braun uzyskał wynik wyższy od lidera Nowej Nadziei, Sławomira Mentzena (który może się pochwalić pozytywnymi wskazaniami na poziomie 23,4 proc.). Wynik lidera Konfederacji Korony Polskiej jest jednak niższy od prawicowej konkurencji z PiS – Przemysławowi Czarnkowi ufa 28 proc. Polaków, Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 28,8 proc. badanych, a jeszcze lepiej radzi sobie Mateusz Morawiecki. Byłemu premierowi ufa aż 35,3 proc.

Nad Czarnkiem, Mentzenem i Kaczyńskim, po prawej stronie elektoratu, plasuje się też lider Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, któremu ufa z kolei 29,9 proc. badanych.

REKLAMA