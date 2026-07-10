Sondaż o tym, kogo części krytykują Polacy, rząd czy pozycję. Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Pracownia Opinia24 przesłała nam wyniki najnowszego sondażu, w którym zapytano ankietowanych, czy częściej zdarza im się krytykować rząd, czy opozycję. Rezultat badania powinien dać do myślenia Donaldowi Tuskowi. Wynik wśród seniorów też mocno zaskakuje.

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Badanie przeprowadzono 6, 7 i 8 lipca wśród 1000 dorosłych Polaków. Zapytano ich, czy w rozmowach z rodziną w ostatnim czasie krytykowali częściej rząd, czy opozycję. Było kilka wariantów odpowiedzi.

Polacy częściej krytykują rząd czy opozycję?

Wyniki badania pracowni Opinia24 prezentowały się następująco:

Tych, którzy nie krytykowali ani rządu, ani opozycji było 31 proc. Jedna piąta respondentów ( 20 proc. ) wskazała, że częściej krytykowała rząd. 19 proc . badanych krytykowało opozycję. Wariant "tak samo krytykowałem/krytykowałam rząd opozycję" wybrało 12 proc. 18 proc. nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

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Szczegółowe wyniki pokazały, że rząd częściej oceniali negatywnie mężczyźni (23 proc., wobec 17 proc. kobiet) oraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (60 proc.).

Co ciekawe, opozycję, czyli partie prawicowe, najczęściej negatywnie oceniały osoby w wieku 60 lat i więcej, mimo że to właśnie wśród seniorów ugrupowania te zazwyczaj cieszą się wysokim poparciem. Nieprzychylne opinie o opozycji częściej wyrażały również osoby z wyższym wykształceniem – tak odpowiedziało 30 proc. badanych. Z kolei wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej aż 58 proc. przyznało, że w rozmowach z rodziną krytykowało prawicę.

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Fot. Opinia24

Uwagę zwraca też porównanie z takim samym badaniem w poprzednim miesiącu. Jak zaznaczyła pracownia Opinia24, wzrósł odsetek osób krytykujących rząd (o 3 punkty procentowe), natomiast zmalał procent badanych krytykujących opozycję (o 4 punkty procentowe).

Sondaż poparcia partyjnego to zimny prysznic dla Tuska

Dodajmy, że spłynęły do nas też ostatnio rezultaty sondażu Opinii24 w kwestii poparcia wśród partii politycznych. Wyniki okazały się zimnym prysznicem dla Tuska, ale PiS też nie skorzystał z afery szpitalnej na tacy.

Według najnowszego sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, na najwyższym stopniu podium stanęłaby Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska chęć oddania głosu deklaruje 31,3 proc. respondentów. Choć KO pozostaje dominującą siłą, lipcowy wynik oznacza tąpnięcie – poparcie dla tej partii zmniejszyło się o 2,8 punktu procentowego w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

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Powodów do triumfu nie ma jednak również największa partia opozycyjna. PiS zajmuje drugie miejsce z wynikiem 22,8 proc., co oznacza spadek o 1,4 p.p. Fakt, że PiS traci poparcie w momencie, gdy rząd mierzy się z wizerunkowymi problemami, również powinien zaniepokoić strategów z Nowogrodzkiej.

Podium z silnym, dwucyfrowym wynikiem zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 13,4 proc. Dość wysokie poparcie notuje też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 8,0 proc. Jednak to Nowa Lewica plasuje się na czwartym miejscu – z poparciem 9,2 proc. Formacja ta zanotowała wzrost o 1,7 p.p., stając się jednym z nielicznych beneficjentów ostatnich tygodni. To już kolejny taki sygnał, który ucieszy ekipę Włodzimierza Czarzastego.