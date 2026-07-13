Instalacja jednostki zewnętrznej na elewacji bloku wymaga narzędzi i dokumentów. Prace na własną rękę bywają bardzo ryzykowne. Fot. zefart / Shutterstock

Zakup klimatyzatora to zaledwie połowa sukcesu, bo prawdziwe schody zaczynają się przy montażu. Często chcemy zaoszczędzić i zainstalować go samodzielnie. Jeśli zrobimy to bez uprawnień, to w czasie kontroli urzędnicy mogą nam wlepić solidną karę.

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Mówimy tu o popularnej klimatyzacji typu split, która z powodu rosnących temperatur staje się powszechnym elementem wyposażenia mieszkań. Ten system chłodzenia składa się z dwóch niezależnych modułów: jednostki wewnętrznej (parownik, z którego leci chłodek) oraz zewnętrznej (skraplacz z wielkim wentylatorem).

Ich prawidłowe połączenie oznacza jednak ingerencję w układ zawierający czynnik chłodniczy. Właśnie ten specyficzny etap prac sprawia, że samodzielne działanie na podstawie filmików z internetu przestaje być legalne.

Uprawnienia do montażu klimatyzacji. Nowe wymogi UE

Zasady postępowania z domowymi systemami chłodzenia objaśnia rozporządzenie Komisji (UE) 2024/2215 z 6 września 2024 roku. Prawo to ustanawia minimalne wymogi dotyczące wydawania certyfikatów osobom fizycznym i prawnym ingerującym w stacjonarne urządzenia chłodnicze oraz pompy ciepła.

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Unijne przepisy mają gwarantować odpowiednie umiejętności podczas prac nad sprzętem, który pracuje pod wysokim ciśnieniem lub posiada toksyczne napełnienie. Zwykły nabywca nie może na własną rękę lutować układu chłodniczego i napełniać go gazem. Niezbędne jest posiadanie certyfikatu.

"Obowiązki certyfikacyjne wynikające z rozporządzenia (UE) 2024/573 obejmują rozszerzony wykaz substancji zawartych w odpowiednich urządzeniach, w tym rozwiązania stanowiące alternatywę dla fluorowanych gazów cieplarnianych" – wskazuje unijny dokument.

Certyfikat F-gaz i surowe kary finansowe za samowolę

Wykonując instalację, konserwację czy serwisowanie na rzecz klientów komercyjnych, trzeba spełnić jeszcze ostrzejsze kryteria. Działalność usługowa tego typu wymusza zdobycie certyfikatu dla przedsiębiorców F-gaz. Posiadanie papierów przez zaledwie jednego pracownika to nadal za mało, jeśli samo przedsiębiorstwo nie przeszło kontroli potwierdzającej spełnienie rygorystycznych wymogów.

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Osoby i firmy pragnące działać w branży muszą liczyć się z opłatami. Zgodnie z cennikiem Urzędu Dozoru Technicznego, wydanie nowego dokumentu dla przedsiębiorców kosztuje 3885,01 zł. Indywidualny certyfikat kosztuje z kolei 233,10 zł, do czego zawsze dolicza się dodatkowe wydatki pobierane przez jednostkę oceniającą za przeprowadzenie egzaminu.

Kary dla firm: od 4 do 15 tys. zł

Próba ominięcia procedur może doprowadzić do problemów prawnych. Inspektorzy stale kontrolują rynek (szczególnie, że z daleka widać, kto ma klimę typu split) i sprawdzają legalność firm serwisowych. "Za wykonywanie takich czynności bez wymaganych kwalifikacji grożą kary od 600 zł do 4,5 tys. zł" – ostrzega autor przywołanego materiału.

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Dla przedsiębiorców przewidziano znacznie wyższe kary. Wykonywanie prac montażowych bez certyfikatu firmowego wyceniono w przedziale od 4 tys. do 15 tys. zł. Identyczna kwota grozi za celowe uwalnianie gazów do atmosfery bądź nieudolne naprawy skutkujące wyciekiem.

O tym, że przepisy nie są martwe, świadczą kontrole. "Gazeta Prawna" podaje, że tylko w 2025 roku przeprowadzono ich 3209, co skutkowało zawieszeniem 358 certyfikatów, a w 2026 roku zawieszono już kolejne 191 uprawnień. Funkcjonariusze Inspekcji Ochrony Środowiska działają w tej kwestii wyjątkowo skutecznie, eliminując z rynku nieuczciwych instalatorów.

Jaką klimatyzację zamontujesz sam bez uprawnień?

Kupując popularną instalację typu split, o wiele rozsądniej opłacić pracę fachowców. Zapobiegniemy wtedy gigantycznym karom administracyjnym, zachowamy spokój i ominiemy ewentualne problemy z gwarancją producenta. Dodatkowo klimatyzacja w bloku to także ingerencja w elewację i hałas płynący z wentylatora, co i tak oznacza, że trzeba będzie i tak uzyskać zgodę zarządcy.

Gdy zależy nam na niskiej cenie i nie mamy papierów, to pozostaje nam klimatyzator przenośny. To jedyne mocne urządzenie chłodzące, które pomija rygorystyczne obostrzenia, kursy szkoleniowe i urzędnicze licencje F-gaz. Kupiony w markecie sprzęt działa natychmiast po uruchomieniu kompresora, wyrzucając nagrzane powietrze grubą rurą montowaną w oknie.

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