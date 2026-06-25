Skwar lejący się z nieba zmusza Polaków do inwestycji w klimatyzację. Jakie wychodzą rachunki za prąd? Fot. antoniodiaz / Shutterstock

Upały nad Polską sprawiają, że każdy, kto nie ma klimy, zastanawia się nad inwestycją. Pytanie: ile to ostatecznie kosztuje? Sprawdziliśmy aktualne ceny urządzeń oraz potencjalne rachunki za prąd.

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Fala upałów już się zaczęła, a ma być jeszcze goręcej. W weekend synoptycy przewidują 40 stopni... w cieniu, ale już dziś od rana termometry szalały. Montaż domowego systemu chłodzącego przestał być jedynie luksusowym kaprysem zarezerwowanym tylko dla bogaczy.

To inwestycja nie tylko we własny komfort, ale czasem (np. w starych blokach na ostatnich piętrze) wręcz jedyny sposób na przetrwanie afrykańskiego żaru. Znaczną część pieniędzy można odzyskać w ramach rządowego dofinansowania do klimatyzacji. Warto jednak wiedzieć na starcie, jakich dokładnie wydatków zażąda instalator.

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Ile kosztuje klimatyzacja z montażem w domu?

Zakup urządzenia stanowi zaledwie pierwszy krok. Spora część budżetu idzie na robociznę. Finalny rachunek zależy wprost od wybranego wariantu: split i multisplit.

Split to popularny i tani układ, w którym jedno urządzenie chłodzące w pokoju łączy się z jednym agregatem na zewnątrz. System multisplit pozwala natomiast podłączyć kilka urządzeń wewnętrznych z różnych pomieszczeń do zaledwie jednego, wspólnego agregatu na elewacji.

"Klimatyzator split o mocy 3,5 kW - kosztuje od ok. 4 do 7 tys. zł" – wskazują redaktorzy portalu Budujemydom.pl w swoim zestawieniu. Większe metraże oznaczają potężniejsze układy.

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Rozbudowane systemy podnoszą ostateczną stawkę za całe przedsięwzięcie. "klimatyzator multi split o mocy 2 + 2,5 + 2,5 kW - 11-17 tys. zł" – wylicza dalej serwis Budujemydom.pl.

Nieco szersze ramy cenowe podaje branżowy serwis WysokieNapiecie.pl. Specjaliści zwracają uwagę na zróżnicowanie sprzętu pod kątem marki.

"W przypadku urządzeń typu multisplit z trzema jednostkami wewnętrznymi, trzeba przygotować się na wydatek od ok. 10-15 tys. zł w wariancie budżetowym" – analizują eksperci WysokieNapiecie.pl. Producenci wyceniają te same warianty premium na poziomie 20-25 tys. zł.

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Ile prądu pobiera klimatyzacja w mieszkaniu?

Wielu Polaków odwleka ostateczną decyzję przez strach przed gigantycznymi rachunkami. Nowoczesne urządzenia są jednak wydajniejsze niż ich protoplaści. Najbardziej opłaca się dopłacić do droższego modelu, ponieważ koniec końców wyjdzie nas to taniej.

"Klimatyzator 3,5 kW pobiera średnio 1,0–1,5 kWh/h i sprawdza się w salonach do 35 m²" – tłumaczą specjaliści z platformy Oferteo. Urządzenia tej klasy bez większego problemu obsługują przestrzenie połączone z aneksem kuchennym.

Roczne rachunki mogą pozytywnie zaskoczyć sceptyków. "Łącznie w ciągu roku klimatyzator w domu, czy mieszkaniu może zużyć ok. 324 kWh" – szacuje bezpośrednio Oferteo.

Należy pamiętać o stawkach za sam prąd. "Koszt zmienny energii elektrycznej z dystrybucją w taryfie całodobowej (G11) w PGE wzrośnie symbolicznie, z 1,09 do 1,10 zł/kWh brutto" – uspokaja portal WysokieNapiecie.pl.

Miesięczne koszty klimy. Symulacja rachunków

Przenieśmy te liczby na codzienne użytkowanie w dużym uproszczeniu. Załóżmy maksymalny pobór mocy dla klimy na poziomie 1,5 kWh na każdą godzinę pracy. Do wyliczeń przyjmujemy bieżącą stawkę z portalu WysokieNapiecie.pl wynoszącą 1,10 zł.

Odpalenie nawiewu na równe 5 godzin w letnie popołudnie kosztuje 8,25 zł dziennie. Gdyby skwar utrzymał się nieprzerwanie, przez cały upalny tydzień wydamy zaledwie niespełna 58 zł. Pracujący sprzęt przez miesiąc podbije opłaty o niecałe 250 zł.

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Dla jednych będzie to dużo, dla innych mało. Wszystko zależy też od tego, ile jesteś w stanie poświęcić dla przyjemnego chłodu. Pójdźmy o krok dalej i sprawdźmy ile będzie to kosztować przy klimie działającej non-stop (przy stawce 1,10 zł/kWh i zużyciu od 1,0 do 1,5 kWh/h):

Cały dzień (24 godziny): od 26,40 zł do 39,60 zł Tydzień (168 godzin): od 184,80 zł do 277,20 zł Miesiąc (720 godzin): od 792,00 zł do 1 188,00 zł

Regularne czyszczenie osłon i sprawne filtry pozwalają uciąć to zużycie o kilkanaście proc. w skali sezonu. Całkowity koszt zależy wprost od naszych upodobań (na ile stopni ustawimy) i nawyków. A jeśli budżet na razie nie pozwala na montaż, warto sprawdzić, jaki trik stosują Włosi na upały. Można też zrobić na oknie klimę z tektury i butelek.