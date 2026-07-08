ZUS zmienia wygląd legitymacji emerytów i rencistów Fot. Unsplash.com / @alexas_fotos

ZUS poinformował o ważnych zmianach w legitymacjach dla emerytów i rencistów, które wejdą w życie już 13 lipca. Pojawią się zupełnie nowe wzory dokumentów, zarówno tych fizycznych jak i cyfrowych. Wiadomo już, czy seniorzy będą musieli wymieniać swoje dotychczasowe legitymacje.

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1 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie ministry rodziny, pracy i polityki społecznej, które wprowadza nowe legitymacje ZUS dla seniorów i zmienia dotychczasowy wygląd dokumentów dla emerytów oraz rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma czas jeszcze do 12 lipca na wykorzystanie starszych wersji dokumentów, natomiast od 13 lipca będą one wydawane już tylko w nowej odsłonie.

Nowy wygląd tradycyjnych legitymacji

ZUS poinformował o nadchodzących modyfikacjach, wskazując konkretne zasady wydawania zmienionych kart. Od poniedziałku 13 lipca tradycyjna legitymacja będzie produkowana w formie plastikowej karty z polichlorku winylu (PCV), specjalnie laminowanej na przedniej stronie. Na awersie znajdą się podstawowe dane, w tym numer PESEL oraz informacja o rodzaju pobieranego świadczenia. Dodatkowo umieszczony zostanie tam zapis przypominający, że dokument zyskuje ważność wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości.

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Nowe karty zyskają także szereg zabezpieczeń, które mają zniwelować ryzyko fałszerstw. Zastosowano między innymi gilosz, będący tłem ze skomplikowanego układu cienkich linii, a także mikrodruk, czyli tekst na tyle drobny, że nie da się go odczytać gołym okiem. Na etapie produkcji każdy blankiet zostanie również trwale oznaczony swoim unikatowym numerem. Zaostrzone zabezpieczenia mają też utrudnić życie oszustom, dla których seniorzy bywają łatwym celem – pokazał to choćby przypadek, gdy zadziałała nowa pułapka na emerytów.

Cyfrowa mLegitymacja w innej formie

Odświeżenie obejmie także elektroniczną wersję dokumentu, czyli mLegitymację udostępnianą z poziomu aplikacji mObywatel, do której co chwila trafiają kolejne nowości. Po aktualizacjach w cyfrowym panelu wyświetlać się będzie fotografia użytkownika, jego imię i nazwisko oraz numer PESEL. Nie zabraknie również informacji o rodzaju wypłacanej emerytury czy renty, numeru samej legitymacji oraz daty jej ważności.

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Zmianą dla użytkowników cyfrowej wersji będzie usunięcie z wirtualnej karty jednej konkretnej informacji. W nowej mLegitymacji nie znajdziemy już wzmianki o tym, który oddział ZUS był odpowiedzialny za wydanie danego dokumentu. To niejedyna cyfrowa zmiana w ostatnim czasie – przypomnijmy, że kilka miesięcy ZUS wyłączył popularną opcję i są już tylko 3 sposoby logowania do konta.

Wymiana dokumentów nie jest obowiązkowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uspokaja świadczeniobiorców, którzy obawiają się urzędowych komplikacji. Wprowadzenie nowych wzorów graficznych absolutnie nie unieważnia starych dokumentów. Emeryci i renciści nie muszą składać wniosków o wydanie nowej legitymacji tylko dlatego, że zmienił się jej wygląd.

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Wszystkie wydane dotychczas karty zachowują pełną ważność i można się nimi posługiwać aż do upłynięcia terminu, który jest na nich wydrukowany. Nowe modele będą wydawane na bieżąco osobom, które dopiero nabywają takie uprawnienia. To oznacza, że przez pewien czas w kraju będą funkcjonować równolegle zarówno stare, jak i nowe wersje.

Odświeżenie wyglądu kart w żaden sposób nie wpływa na prawo do otrzymywania emerytury i renty, nie odbiera również przysługujących z tego tytułu ulg. Z dotychczasowych legitymacji można więc korzystać bez konieczności wizyty w placówkach i załatwiania dodatkowych formalności.