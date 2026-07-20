Fot. naTemat.pl

Konfederacja w sondażach bije rekordy popularności, a jej lider Sławomir Mentzen coraz śmielej mówi o przyszłych rządach. Pęcznieje też poparcie dla drugich konfederatów – tych spod skrzydeł Grzegorza Brauna. Czy to wszystko realnie rysujący się obraz zmian u władzy? W cyklu "Tylko 1 pytanie naTemat" dr hab. Marek Migalski, prof. Uniwersytetu Śląskiego odpowiada bez czarowania żadnej ze stron politycznej barykady.

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Jeszcze kilka lat temu Konfederacja była dla wielu tylko ciekawostką przyrodniczą – ugrupowaniem, które może i zbiera głosy młodych, zbuntowanych wyborców, ale nigdy nie wejdzie do poważnej gry o władzę. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W sondażach formacja Sławomira Mentzena już na stałe melduje się na trzecim miejscu.

A tuż za "prawdziwą" Konfederacją (tą z "Wolność i Niepodległość" w pełnej nazwie) plasuje się jej jeszcze bardziej radykalna wersja, czyli Konfederacja Korony Polskiej na czele z Grzegorzem Braunem. W niedawnym sondażu IBRiS zsumowany wynik obu konfederackich obozów był wyraźnie lepszy od Prawa i Sprawiedliwości.

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Polska scena polityczna od lat była podzielona na dwa główne obozy, ale przewaga KO i PiS nad resztą sceny politycznej powoli robi się coraz mniej oczywista. Jeśli mniejsi koalicjanci obecnego rządu Donalda Tuska nie poradzą sobie w kolejnych wyborach, może się okazać, że to właśnie któraś Konfederacja stanie się języczkiem u wagi. Bez niej nie da się złożyć większości rządzącej. A skoro tak, to pytanie nie brzmi już "czy", tylko "z kim" i "na jakich warunkach".

O tym, jak bardzo realny jest scenariusz choćby po części konfederackich rządów, kto mógłby zostać sojusznikiem Mentzena (i/lub Brauna), oraz dlaczego coraz więcej mówi się o "oswajaniu" Konfederacji przez resztę sceny politycznej, rozmawiamy z profesorem Markiem Migalskim – politologiem, byłym europosłem i jednym z najbardziej wnikliwych obserwatorów polskiej polityki.

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Czy Konfederacja będzie rządzić Polską?

Szanse są pół na pół. Odpowiedź nie jest jeszcze oczywista. Dzisiaj nikt poważny nie jest w stanie powiedzieć, jakie będą wyniki wyborów w 2027 roku, a zwłaszcza tych w 2031. Na pewno takie prawdopodobieństwo jednak istnieje. Jeśli wziąć pod uwagę pewne problemy nie tyle samej Koalicji Obywatelskiej, co jej potencjalnych sojuszników, wygląda na to, że koalicja PiS i Konfederacji ma szansę uzyskać większość w parlamencie już po przyszłych wyborach, a być może właśnie po wyborach 2031 roku. prof. Marek Migalski politolog, były europoseł

Jakub Noch: Skoro dziś trudno przewidzieć, może rację mają więc ci, którzy ostrzegają Mentzena, że minie się z "momentum"? Dziś rośnie w sondażach, ale przy urnach może wypaść słabiej…

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Marek Migalski: Tak, zwłaszcza że wybory z 2023 roku pokazały, iż taki proces może być realny. Przypomnę, że dosłownie na dwa–trzy tygodnie przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi Konfederacja miała 15–16 proc. w sondażach, a skończyło się na 7,16 proc. Są więc procesy, które uruchamia kampania wyborcza i które mogą poszczególne partie zarówno wzmacniać, zwiększać ich potencjał czy liczbę szabel w przyszłym parlamencie, jak i osłabiać. Coś się wtedy zadziało, że Konfederacja dostała o połowę mniej głosów, niż wskazywały sondaże. Niewykluczone, że podobnie może być w wyborach, które mamy już za półtora roku.

W tym znaczeniu rzeczywiście wszystko jest możliwe. Zarówno wzrost Konfederacji, gdyby nastąpiły jakieś ruchy tektoniczne w PiS (mam na myśli odejście albo wyrzucenie Morawieckiego), jak i na przykład spadek Brauna.

No właśnie, mówiąc o konfederatach, ma pan na myśli przede wszystkim ludzi Mentzena, czy realny jest scenariusz z wicepremierem Braunem?

Wykluczam taką możliwość, z dwóch powodów. Pierwszy to moje pełne przekonanie, że jego urobek w realnych wyborach będzie mniejszy niż wynikałoby z obecnych sondaży. Na razie nie uwzględniamy w dyskusjach faktu, iż partie wystawiają w wyborach ponad 900 kandydatów, czyli podwójną liczbę miejsc, które mogą zapełnić. W czasie kampanii cała ta masa "wariatunciów", którzy znajdą się na listach Konfederacji Korony Polskiej i mają jeszcze bardziej chore poglądy niż sam Braun, dostanie mikrofon. Ich poglądy zaczną docierać do opinii publicznej i po prostu ośmieszać całą formację.

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Przewiduję więc, że w czasie kampanii Konfederacja braunowska będzie tracić, a nie zyskiwać. Jeśli dodamy do tego brak finansowania z budżetu – w przeciwieństwie do wszystkich konkurentów – to uzasadnia tezę, że Konfederacja Korony Polskiej dostanie w realnych wyborach niższe poparcie, niż uzyskuje dziś w sondażach.

Drugi powód, dla którego uważam, że Grzegorz Braun nie zostanie członkiem rządu, to – mówiąc wprost – opory Amerykanów. Zadeklarowali już oni, ustami ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, że nie wyobrażają sobie rządu, w którym zasiadałaby osoba głosząca takie poglądy jak Braun. A to dla Jarosława Kaczyńskiego, przy formowaniu ewentualnego przyszłego rządu, będzie istotne.

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Polityka PiS jest bowiem absolutnie proamerykańska i antyunijna, więc Kaczyński nie może sobie zrazić swojego największego potencjalnego sojusznika za granicą. I dlatego – chcąc nie chcąc, bo sam Kaczyński, moim zdaniem, nie miałby żadnych oporów moralnych, żeby taką koalicję z Braunem zawrzeć, a później braunistów wykańczać, tak jak stało się z Samoobroną czy LPR-em w pierwszych rządach PiS-u w latach 2005–2007 – niechęć do wpuszczenia braunowców do rządu będzie wymuszana przez czynnik zewnętrzny, któremu na imię USA.

W Niemczech wobec AfD budowany jest "Brandmauer", czyli zapora ogniowa. Czy taka metoda wobec radykalnej prawicy miałaby sens w Polsce?

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Nie sądzę. Wykazałem już przed chwilą cynizm Kaczyńskiego, który jest w stanie przekroczyć wszelkie granice, by utrzymać się u władzy. Podobny “pragmatyzm” – tak to ujmę – cechuje Donalda Tuska. Jeśli więc Tuskowi do utrzymania władzy, a konkretnie do niedopuszczenia do niej PiS, opłaci się koalicja z Konfederacją (mówię tu o tej od Mentzena), to nie zawaha się tego zrobić. Jest bowiem prawdopodobne, o czym wspominałem, że obecni koalicjanci KO nie wejdą do Sejmu, a wówczas rysuje się możliwość stworzenia koalicji zarówno Konfederacji z PiS, jak i Konfederacji z Koalicją Obywatelską.

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Wydaje mi się, że ze strony liderów Koalicji Obywatelskiej – i w jakimś sensie także wyborców – nie byłoby oporów przed takim sojuszem i nie postawiono by kordonu sanitarnego. Konfederacja w ostatnich latach trochę się mainstreamuje. Na tle Brauna wygląda na partię właściwie rozsądną. Nie chcę powiedzieć, że „centrową”, bo to byłoby całkowite zafałszowanie rzeczywistości, ale na pewno mieszczącą się w pewnym szerokim spektrum akceptowanych poglądów i postaw.

Nie sądzę więc, żeby powstał wobec niej jakiś kordon sanitarny – po prostu w jakimś sensie się zmainstreamowała i coraz więcej ludzi dopuszcza możliwość, że aby nie dopuścić PiS do władzy, możliwa jest koalicja KO z Konfederacją.

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Bo lepiej dać konfederatom wreszcie trochę władzy, żeby stracili urok “tych, którzy nigdy nie rządzili”?

To byłby dla nich efekt uboczny. Efektem oczekiwanym i głównym jest to, żeby – w przypadku liderów Koalicji Obywatelskiej – nie stracić władzy i nie dopuścić do niej PiS. Efekt, o którym pan wspomina, byłby dodatkowy. Rzeczywiście bardzo łatwo jest krytykować rządzących z pozycji opozycji, zwłaszcza jeśli nigdy się nie rządziło, ale trudniej realizować własne postulaty w rzeczywistości.

Ten efekt mógłby więc być dodatkowym bonusem dla Koalicji Obywatelskiej. Pokazałby, że wszystkie proste recepty, które Mentzen ma na każdy problem, są czystym populizmem i że w realnej polityce nic nie jest tak proste, jak brzmi na wiecach liderów Konfederacji.

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Dlaczego w Polakach w ogóle narasta ta fascynacja "chłopskim rozumem" i prostymi receptami?

Otóż większość z nas, wyborców, to ludzie prości. Prawo wyborcze obejmuje wszystkich dorosłych Polaków i Polki powyżej 18. roku życia, a – powiedzmy sobie szczerze – duża część z nas ma uproszczony ogląd świata. Myśli w kategoriach zero-jedynkowych, oczekuje prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania i jest pozytywnie nastawiona do tych, którzy mówią zrozumiałym dla niej językiem, a przy tym rozumieją jej emocje. Co więcej, publicznie wyrażają te skrywane emocje.

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Zawsze jest tak, że klasa polityczna jest odbiciem społeczeństwa. Nie zawsze jeden do jednego, bo czasem bywa bardziej liberalna niż większość społeczeństwa, a czasem bardziej konserwatywna. U nas mamy raczej do czynienia z tym drugim – nasza klasa polityczna jest w sprawach obyczajowych trochę bardziej konserwatywna, niż wskazywałyby badania opinii publicznej.

A skąd wzięła się akurat Konfederacja? Spuentuję to tak: demokracja broni się wtedy, kiedy aktywni są demokraci, a populizm jest popularny wtedy, kiedy poglądy populistyczne podziela duża część społeczeństwa. W tym znaczeniu istnienie i dość silna – już trwale powyżej 10 proc. – pozycja Konfederacji. Po prostu jest na nią zapotrzebowanie społeczne. Pewna część ludzi uważa, że populizm, który w dużej mierze reprezentuje Konfederacja, jest właściwą odpowiedzią na problemy Polski, a także na ich problemy osobiste. Tyle.

"Tylko 1 pytanie naTemat" – konkretne rozmowy na ważne tematy

Rozmowa z profesorem Markiem Migalskim to kolejny odcinek nowego cyklu "Tylko 1 pytanie naTemat". Co tydzień rozmawiamy z najciekawszymi postaciami ze świata polityki, ekonomii, nauki i kultury – ale inaczej niż zwykle.

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