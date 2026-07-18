Ukraina uderzyła dronami w Rosję. Ucierpiał największy rosyjski... sklep internetowy
Ukraińskie drony zaatakowały skład ropy naftowej i dwa kompleksy logistyczne największego rosyjskiego sklepu internetowego Fot. Telegram / Exilenova+

W sobotni poranek Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronami na Rosję. W jego wyniku nad dwoma kompleksami największego rosyjskiego sklepu internetowego uniosły się czarne kłeby dymu. Jest kilka ofiar śmiertelnych i wielu rannych.

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Ukraińskie drony, które w sobotę (18 lipca) wczesnym rankiem wleciały na teren Rosji, miały na celowniku rosyjską infrastrukturę paliwową oraz logistyczną. Seria ataków wywołała pożar w składzie ropy naftowej znajdującym się w obwodzie moskiewskim i spowodowała duże zniszczenia w dwóch kompleksach Wildberries, największego sklepu internetowego, w którym zaopatrują się Rosjanie, a także m.in. Armeńczycy, Białorusini i mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronami na Rosję. Uderzyła w największy rosyjski sklep internetowy

Gubernator obwodu tambowskiego, Jewgienij Perwyszow, przekazał, że siedmiu pracowników nocnej zmiany zginęło w centrum logistycznym Wildberries & Russ mieszczącym się w Kotowsku. Ranne zostały 24 osoby.

Drony wleciały również do obwodu moskiewskiego, doprowadzając do pożaru drugiego obiektu Wildberries, tym razem w Elektrostalu. Jak podaje Exilenova+ (ukraiński kanał w komunikatorze Telegram), oddalony około 50 kilometrów od Moskwy kompleks logistyczny jest drugim co do wielkości takim obiektem należącym do firmy.

Wildberries poinformowała, że ogień, który zajął budynki w obwodzie tambowskim został już opanowany. W Elektrostalu nadal trwają akcje gaśnicze. Nie pierwszy raz magazyny tej sieci trawi ogromny pożar.

W wyniku sobotniego nalotu ucierpiał także magazyn ropy naftowej w Nogińsku nad Klaźmą. W składzie przechowywane były m.in. benzyna, nafta oraz olej napędowy. Według gazety "Kyiv Post" baza ta pełni funkcję "węzła logistycznego dla handlowców i firm paliwowych w obwodzie moskiewskim". W obwodzie moskiewskim zostały ranne dwie osoby.

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