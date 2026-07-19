IMGW i RCB wydały alerty związane z burzami w Polsce Fot. Shutterstock; Windy. Montaż: naTemat

Nad Polskę zmierzają burze z gradem i towarzyszący im silny wiatr, o których ostrzega zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Dziś alerty RCB zobaczyli na swoich telefonach mieszkańcy siedmiu województw.

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Lato nie rozpieszcza Polaków, którzy zdecydowali się na wakacje w kraju. Po krótkiej fali upałów w wielu regionach spadł ulewny deszcz. W niedzielę (19 lipca) nad Polską pojawią się potencjalnie groźne burzowe chmury z porywistym wiatrem, które mogą doprowadzić do przerw w dostawach prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z alertami do mieszkańców dolnej i środkowej części kraju.

Burze przejdą przez Polskę. IMGW i RCB wydały ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił na niedzielę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Od godz. 10 do godz. 17 żółte alerty będą obowiązywać częściowo w województwie dolnośląskim. Chodzi m.in. o powiat lubański, lwówecki, karkonoski, świdnicki, wołowski, Jelenią Górę i Wrocław.

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Pierwszemu stopniowi od godz. 11 do 20 podlegają województwo wielkopolskie (powiat turecki i kolski), górna część województwa łódzkiego (m.in. powiat łęczycki i łowicki), województwo mazowieckie (m.in. Warszawa i Radom), województwo świętokrzyskie (m.in. powiat opatowski i sandomierski), a także całe województwo lubelskie oraz podkarpackie.

Mapa ostrzeżeń 1. i 2. stopnia przed burzami na niedzielę (19 lipca). Fot. IMGW

Od godz. 11 do 22 ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego (m.in. powiatu strzelińskiego i oleśnickiego), południa województwa wielkopolskiego (m.in. Kalisza), dolnej części województwa łódzkiego (m.in. Łodzi), zachodniej połowy województwa świętokrzyskiego (m.in. Kielc) oraz całego województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

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