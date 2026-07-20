Polacy ocenili w sondażu Radosława Sikorskiego w roli szefa MSZ. Fot. shutterstock

Radosław Sikorski ma duże doświadczenie w roli ministra spraw zagranicznych. A jak na tym stanowisku oceniają go dziś Polacy? Sprawdzono to w najnowszym sondażu. Wyniki nie pozostawiają złudzeń.

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Radosław Sikorski ma za sobą lata w polskiej polityce. Już ponad dwie dekady temu został ministrem obrony narodowej w gabinecie Prawa i Sprawiedliwości. Następnie, w latach 2007–2014, kierował polską dyplomacją jako szef MSZ w dwóch pierwszych rządach Donalda Tuska, po czym pełnił przez rok funkcję marszałka Sejmu. Na stanowisko ministra spraw zagranicznych powrócił w grudniu 2023 roku i niedługo później zaczął łączyć kierowanie tym resortem z funkcją wicepremiera.

Sondaż ws. Sikorskiego. Tak ocenili go Polacy w roli szefa MSZ

Tymczasem pracownia UCE RESEARCH na zlecenie Onetu przeprowadziła między 15 a 17 lipca sondaż, w którym zapytano respondentów (1013 Polaków w wieku 18-80 lat), jak oceniają Radosława Sikorskiego w roli ministra spraw zagranicznych.

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I tak wyszło na jaw, że u ponad 41 proc. ankietowanych polityk cieszy się uznaniem. Oto dokładne wyniki:

zdecydowanie dobrze – 19,1 proc. raczej dobrze – 22,5 proc. ani dobrze, ani źle – 22,6 proc. raczej źle – 8,2 proc. zdecydowanie źle – 14,8 proc. trudno powiedzieć / nie mam zadania – 12,8 proc.

Sikorski może więc być zadowolony z rezultatów tego badania. Pozytywnych odpowiedzi o jego działalności było o 20 proc. więcej niż negatywnych.

To nie pierwszy pozytywny sondaż dla Sikorskiego

Przypomnijmy, że swego czasu Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Radia ZET sprawdził, jak Polacy oceniają polityczne porównanie między Donaldem Tuskiem a Radosławem Sikorskim. Respondentów zapytano: "Czy Pana/Pani zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?"

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Z badania wyszło, że 34,7 proc. ankietowanych uważa, iż obecny minister spraw zagranicznych sprawdziłby się lepiej w roli szefa rządu niż Donald Tusk. W tej grupie 14,6 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 20,1 proc. – "raczej tak".

Przeciwną opinię wyraziło 40,1 proc. badanych – w tym 31 proc. wskazało "raczej nie", a 9,6 proc. "zdecydowanie nie". Niemal co czwarty respondent (24,8 proc.) przyznał, że nie ma zdania w tej sprawie lub trudno mu odpowiedzieć na postawione pytanie.

Dobry wynik szef MSZ odnotował też w czerwcowym rankingu zaufania IBRiS dla Onetu. Zaufanie do Sikorskiego zadeklarowało wówczas 42,7 proc. ankietowanych (to o5,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem). W zestawieniu ustępował jedynie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

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