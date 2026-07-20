Rząd szykuje zmiany, które mogą mocno uderzyć w sferę B2B i nie tylko Fot. Shutterstock.com / iJeab

Projekt nowelizacji ustaw podatkowych może nieco zamieszać od 2027 roku. Rząd planuje bowiem wprowadzić regulacje, które zwiększą podatki nawet do 15 proc. dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

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Ministerstwo Finansów przygotowało obszerny projekt nowelizacji przepisów dotyczących podatków dochodowych. Dokument nie wprowadza na rynek żadnej nowej daniny, jednak ma na celu gruntowną zmianę zasad korzystania z dotychczasowych, preferencyjnych stawek. Resort tłumaczy te działania koniecznością uszczelnienia systemu. Głównym założeniem jest ograniczenie sytuacji, w których podatkowe ułatwienia są wykorzystywane w sposób niezgodny z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Jak wynika z dokumentu, największe modyfikacje czekają osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. "Dziennik Gazeta Prawna" przeanalizował projekt ustawy i wyłonił z niego trzy główne grupy podatników, którzy będą musieli przygotować się na wyższe obciążenia. Wiele wskazuje na to, że w głównej mierze przepisy uderzą w popularny na polskim rynku model współpracy B2B. A jak pisaliśmy już w naTemat.pl, B2B przestanie się opłacać, a kontrole PIP wyczyszczą rynek z "samozatrudnienia".

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Rząd bierze się za samozatrudnionych na B2B

Pierwszą i zarazem najliczniejszą grupą, którą obejmą zmiany, są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, którzy nie zatrudniają ani jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. To właśnie ten zapis sprawia, że 2027 rok dla B2B to będzie koniec eldorado. Obecnie wielu samozatrudnionych współpracuje z jedną firmą, świadcząc dla niej usługi i korzystając przy tym z najniższych stawek ryczałtu.

Zgodnie z nowymi wytycznymi brak pracownika na etacie będzie oznaczał wyższe koszty po przekroczeniu konkretnego progu. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas świadczyli usługi objęte ryczałtem w wysokości 8,5 proc., będą musieli zapłacić 15-procentowy podatek od nadwyżki przychodów przekraczającej 100 tys. zł. Resort finansów argumentuje, że takie rozwiązanie ma realnie zachęcić firmy do tworzenia nowych miejsc pracy, a nie służyć wyłącznie optymalizacji własnych kosztów przez podatników.

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Ograniczenia dla podmiotów powiązanych

Druga grupa wyodrębniona przez "DGP" to osoby uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów, które są zawierane z tak zwanymi podmiotami powiązanymi. W praktyce dotyczy to najczęściej sytuacji, w której przedsiębiorca wynajmuje lokal, sprzęt komputerowy lub samochód własnej spółce. Projekt zakłada ograniczenie tej formy rozliczeń. Konstrukcja będzie tutaj podobna – od nadwyżki przychodów powyżej 100 tys. zł uzyskanych z takich umów trzeba będzie odprowadzić podatek powiększony do stawki 15 proc.

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Trzecią grupę stanowią natomiast podatnicy, którzy czerpią przychody z tytułu korzystania z praw własności intelektualnej, pod warunkiem, że są one osiągane we współpracy z podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy mają tu zapobiec transferowaniu zysków wewnątrz połączonych biznesów z pominięciem standardowych stawek podatkowych.

Czas na przygotowanie do zmian

Ministerstwo Finansów zaznacza, że nowe prawo nie oznacza automatycznej i bezwzględnej podwyżki dla każdego z wymienionych grup. Przedsiębiorcy, którzy spełnią odpowiednie warunki wyznaczone w ustawie, nadal będą mogli rozliczać się według dotychczasowych zasad.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem projektowane przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Należy mieć również na uwadze, że dokument znajduje się dopiero na początkowym etapie ścieżki legislacyjnej. Przed nim jeszcze prace w rządzie, a następnie w parlamencie, co oznacza, że jego ostateczny kształt może ulec modyfikacjom przed wejściem w życie. Do tego czasu rynek i firmy mają czas na przeanalizowanie ewentualnych kroków, a także zgłaszanie uwag, jak zrobiły to już m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza czy Krajowa Rada Doradców Podatkowych.