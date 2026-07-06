Wrześniowy termin dotyczy wszystkich osób fizycznych. Urzędy rygorystycznie ścigają dłużników Fot. AHatmaker / Shutterstock

Podatek od nieruchomości trzeba opłacić do 15 września. W innym razie czeka nas dotkliwa kara. Posiadacze domów i mieszkań muszą pilnować terminów, by urzędy nie rozpoczęły egzekucji komorniczej.

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Podatek od nieruchomości to coroczne zobowiązanie dla milionów Polaków. Pieniądze te zasilają kasy gmin, które ustalają stawki na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów. Jesienny termin płatności to trzecia rata. Warto sprawdzić dokumenty dostarczone przez urzędników na początku roku, aby uniknąć grzywny.

Kto i na jakich zasadach płaci podatek od nieruchomości?

Zgodnie z wytycznymi na stronie rządu nakaz płacenia dotyczy szerokiego grona osób i instytucji. Na liście znajdują się:

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadacz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu, posiadacz zależny nieruchomości w określonych przypadkach.

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Podatek obejmuje grunty, budynki oraz budowle powiązane z firmą. Zwykły obywatel dostarcza urzędowy formularz IN-1 zaledwie raz. Dokument ten trafia do gminy w ciągu 14 dni od momentu zakupu lokalu czy działki. Służy on tylko do zgłoszenia majątku.

Na tej podstawie urząd corocznie przysyła decyzję z gotową kwotą do zapłaty. Zupełnie inaczej wygląda to w biznesie. Przedsiębiorstwa muszą samodzielnie pilnować wyliczeń i dostarczać deklarację DN-1 do 31 stycznia każdego roku.

Współwłaściciele odpowiadają za zobowiązanie solidarnie. Trzeba przy tym podkreślić, że o tej opłacie właściciele mieszkań często zapominają, bo w bloku też muszą płacić podatek od gruntu, na którym stoi budynek.

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Terminy płatności podatku od nieruchomości w 2026 roku

Urzędowy harmonogram dla zwykłych podatników składa się z czterech rat (można jednak opłacić całość za rok z góry). Wrześniowa data wyznacza moment, w którym upływa czas na uregulowanie trzeciej transzy. Poprzednie dwa terminy minęły w marcu oraz maju.

Terminy płatności:

I rata: do 15 marca , II rata: do 15 maja , III rata: do 15 września , IV rata: do 15 listopada .

Inne reguły dotyczą przedsiębiorstw. Prawny podział wymusza na firmach comiesięczne transze. Portal rządowy wskazuje, że osoby prawne płacą należność w 12 ratach, do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do końca miesiąca. Wpłaty można dokonać przelewem, w kasie urzędu lub bezpośrednio u lokalnego inkasenta, czyli sołtysa.

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Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Wszystko zależy od uchwały radnych, jednak lokalni urzędnicy muszą przestrzegać górnych limitów. "W 2026 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych to 1,25 zł za m kw., a dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą - nawet 35,53 zł za m kw" – podaje serwis PortalSamorzadowy.pl.

Dla budowli stawka wynosi 2 proc. ich wartości. Warto wiedzieć, że do tej kategorii zaliczono niedawno m.in. ogrodzenia, ale dotyczy to tylko przedsiębiorców. Indywidualną kwotę oraz właściwy numer konta wskazuje decyzja wymiarowa przesyłana na początku roku.

Kary za spóźnienie. Od odsetek do egzekucji komorniczej

Przespanie terminu rozpoczyna naliczanie odsetek, a stałe unikanie kontaktu z fiskusem prowadzi do egzekucji komorniczej długu. Kary za zatajenie nieruchomości są bardzo surowe. "W 2026 roku może ona sięgnąć nawet 64 080 zł, a w najpoważniejszych sprawach sąd może orzec również karę pozbawienia wolności" – przypomina Innpoland.pl.