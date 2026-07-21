Akcja policji pod Płońskiem. Odnaleziono dwa ciała. Fot. shutterstock

Dramat pod Płońskiem. W garażu jednego z domów jednorodzinnych w miejscowości Dłutów znaleziono ciała dwóch osób: 22-letniego mężczyzny i 33-letniej kobiety. Sprawa jest o tyle szokująca, że zgłoszenia do policjantów trafiły w odstępie 12 godzin. Sprawą już zajęły się odpowiednie służby.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Do tych dramatycznych zdarzeń doszło w poniedziałek 20 lipca. Służby dwukrotnie interweniowały na tej samej posesji w Dłutowie. Najpierw do płońskiego centrum powiadamiania ratownictwa zadzwoniła pewna kobieta (okazało się, że to matka odnalezionego później 22-latka), która nie mogła nawiązać kontaktu ze swoim synem. Do ich domu skierowano patrol policji.

Dwa dramatyczne odkrycia pod Płońskiem

Mundurowi w garażu dokonali tragicznego odkrycia. Ciało młodego mężczyzny było w garażu.

– Ok. godz. 5.50 rano dyżurny naszej komendy otrzymał zgłoszenie od kobiety, która była zaniepokojona nieobecnością swojego 22-letniego syna i brakiem kontaktu z nim. Funkcjonariusze, którzy zostali skierowani na miejsce, na terenie posesji w miejscowości Dłutowo, to jest gmina Naruszewo, w garażu ujawnili ciało 22-latka. Czynność na miejscu wykonała grupa dochodzeniowa-śledcza pod nadzorem prokuratora – opisała w rozmowie z "Faktem" nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.

REKLAMA

Co ciekawe jeszcze tego samego dnia, policja dostała kolejne zgłoszenie z tego samego miejsca. – Ok. godz. 17.50 otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie, dotyczące tej samej posesji. W tym samym miejscu, w garażu, ujawnione zostało ciało 33-letniej kobiety. Znalazły je osoby przebywające na terenie posesji. Miejsce zostało zabezpieczone przez policjantów. Ponownie czynności procesowe zostały wykonane przez grupę dochodzeniowo-śledczą pod nadzorem prokuratora – relacjonowała dalej rzeczniczka płońskiej policji.

Dwa śledztwa po odkryciach pod Płońskiem

Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością. Wiadomo już, że w obu tych wątkach prowadzone są odrębne śledztwa. – Na pewno te osoby nie były ze sobą spokrewnione. Będziemy wyjaśniali relacje między nimi, czy w jakikolwiek sposób byli związani – wspomniała policjantka. "Fakt" natomiast dowiedział się nieoficjalnie, że 22-latek i 33-latka byli parą.

REKLAMA

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu na niemieckiej plaży też dokonano strasznego odkrycia. Turyści zauważyli, jak woda wyrzuciła na brzeg ludzkie zwłoki. Udało się ustalić, że był to 94-letni Polak, który kilka miesięcy temu zaginął w nietypowych okolicznościach.

***

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem? Pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 22 22 – Całodobowe centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 800 12 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowy) 116 111 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całodobowy) 116 123 – Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych (czynny codziennie od 14:00 do 22:00) 112 – numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia