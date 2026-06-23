Koniec poszukiwań Polaka w Turcji Fot. Solarisys/Shutterstock

Sprawa zaginięcia Grzegorza K. postawiła tureckie służby w stan podwyższonej gotowości. Od 17 czerwca trwały intensywne poszukiwania, których celem było ustalenie, co stało się z Polakiem po wymeldowaniu z hotelu. Niestety, funkcjonariusze odnaleźli ciało i prawdopodobnie jest to zaginiony 44-latek.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wakacje all inclusive w Turcji cieszą się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem. Już od maja pogoda sprzyja tam wypoczynkowi i relaksowi, a dodatkowym ułatwieniem są proste zasady wjazdu na ich teren.

REKLAMA

Poszukiwania Grzegorza K. w Turcji zakończone. Znaleziono jego ciało

Sprawa zaginięcia polskiego turysty od początku była dość tajemnicza. Jak podaje Onet, w środę 17 czerwca Grzegorz K. wraz z bliskimi miał wrócić do Polski. Mężczyzna postanowił jednak wyjść jeszcze na papierosa, a wcześniej oddał rodzinie kartę do swojego pokoju. Polak miał później zejść na śniadanie, ale ślad po nim zaginął.

Kiedy mężczyzna nie dawał znaku życia przez cały dzień i nie udało się z nim skontaktować, najbliżsi poinformowali policję. Ok. godziny 23:30 w Kemer rozpoczęły się zakrojone na dużą skalę poszukiwania Polaka. Sprawdzono m.in. szpitale i monitoringi w najważniejszych punktach miasta. Zespoły żandarmerii przeczesały postoje dla taksówek. Przeszukano również pas wybrzeża, ale śladu po 44-latku nigdzie nie było.

REKLAMA

Poszukiwania prowadzone przez żandarmerię, służby wywiadowcze i Zespół ds. Dochodzeń Kryminalnych trwały do poniedziałku 22 czerwca. Jak informuje akdenizgercek.com.tr, tego dnia w gęsto zalesionym terenie służby natrafiły na zwłoki mężczyzny. Ciało miało należeć do Grzegorza K.

Poszukiwany w Turcji Polak nie żyje. Prokuratura prowadzi śledztwo

W poszukiwania Grzegorza K. zaangażowany był także międzynarodowy zespół detektywów, którego koordynatorem jest Dawid Burzacki. W rozmowie z "Faktem" on również potwierdził, że znalezione zwłoki to najpewniej zaginiony Polak. – Potwierdzam, że w rejonie Kemer w kompleksie leśnym ujawniono zwłoki mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że jest to zaginiony pan Grzegorz K. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia policja – przekazał Burzacki.

REKLAMA

W sprawie prowadzone jest śledztwo. Jednak ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Ostateczną pewność dadzą jednak wyniki sekcji zwłok.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: