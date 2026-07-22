Rewolucja technologiczna na polskim rynku zmusza posiadaczy najstarszych modeli komórek do zakupu nowych urządzeń. Fot. Bits And Splits / Shutterstock

Wielkie zmiany na rynku telekomunikacyjnym stają się faktem, przez co użytkownicy starszych telefonów z dnia na dzień tracą zasięg. Najwięksi polscy operatorzy wygaszają sieć 3G lub już to zrobili. Co to oznacza dla użytkowników leciwych komórek?

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Standard 3G dwie dekady temu był prawdziwym przełomem, który przede wszystkim spopularyzował mobilny dostęp do sieci. Obecnie rządzą znacznie nowocześniejsze technologie 4G (LTE) oraz 5G. Oferują one szybszy internet, lepszą jakość prowadzonych rozmów i bezproblemową obsługę wielu urządzeń jednocześnie.

Dlaczego operatorzy decydują się na wyłączanie sieci 3G?

Utrzymywanie wysłużonych nadajników blokuje rozwój nowoczesnej infrastruktury. Zwalniane pasma częstotliwości są od razu podpinane pod szybsze standardy czwartej i piątej generacji.

"Decyzja o całkowitym wygaszeniu technologii trzeciej generacji (3G) nie jest kaprysem operatorów, lecz koniecznością technologiczną wymuszoną przez lawinowo rosnący transfer danych" – tłumaczy "Gazeta Prawna".

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Odcięci od sygnału abonenci nie otrzymają z tego tytułu żadnych rekompensat, ponieważ firmy telekomunikacyjne mają pełne prawo do unowocześniania własnej infrastruktury.

Wyłączanie sieci 3G. Kto już to zrobił w Polsce?

Proces odchodzenia od starych standardów przebiegał na przestrzeni ostatnich lat (wygaszanie zaczęło się w 2022 roku) u poszczególnych operatorów w następującej kolejności:

T-Mobile: jako pierwszy w całości zlikwidował sygnał 3G już w 2023 roku. Orange: w ubiegłym roku telekom również poinformował o definitywnym wygaszeniu nadajników. Play: zgodnie z oficjalnym harmonogramem proces zamykania sieci zakończył się ostatecznie w drugiej połowie 2025 roku. Plus: jako jedyny daje więcej czasu na przesiadkę, ponieważ wyłączanie nadajników rozpocznie się dopiero w grudniu 2026 roku.

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Decyzja Plusa sprawia, że najwięksi tradycjonaliści z komórkami bez wsparcia dla nowszych technologii odczują rynkowe zmiany i kłopoty z zasięgiem dopiero pod koniec bieżącego roku.

Jak sprawdzić, czy telefon obsłuży nowe standardy?

Wystarczy sprawdzić górny pasek na ekranie swojego smartfona. Jeśli widnieje tam znaczek 4G, LTE lub 5G, urządzenie jest w pełni gotowe na zmiany i obsługuje najnowsze sieci.

Warto pamiętać, że standardy te stały się powszechne w komórkach produkowanych po 2015 roku. Posiadacze bardzo starych kart SIM powinni udać się do salonu swojego operatora na ich bezpłatną wymianę, a także upewnić się w ustawieniach, że sprzęt posiada włączoną funkcję VoLTE, odpowiedzialną za przesyłanie głosu w wysokiej jakości.

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