Morawiecki z nowym przekazem. Stało się coś dziwnego. Foto: Grand Warszawski/Shutterstock

Mateusz Morawiecki opublikował w sieci nowe video. Można odnieść wrażenie, że mięknie przed czwartkowymi rozmowami z Jarosławem Kaczyńskim. Obecnie podkreśla, że jest częścią PiS i chce walczyć z obecnym rządem.

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Od kilku tygodni w PiS jest bardzo gorąco. Mateusz Morawiecki walczy o swoją pozycję w partii albo wręcz stara się już na tyle sprowokować Nowogrodzką, by ta go wyrzuciła. Teraz okazuje się, że w czwartek o godz. 12 ma spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim. I nagle zaczął mięknąć. Albo jedynie kontynuuje swoją cyniczną grę.

Chaos w PiS

Były premier niejako rozbija PiS. W swoim wtorkowym video jasno zasugerował, że w ugrupowaniu działa część polityków, którzy utrudniają powrót Nowogrodzkiej do władzy, starając się zbudować partię mniejszą, popieraną przez węższy elektorat, ale za to "własną".

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Było to jasne nawiązanie do tego co robi ostatnio Przemysław Czarnek, wyznaczony przez Kaczyńskiego na kandydata na premiera. Założenie było sprytne: były szef MEN miał przejąć ponownie elektorat, który przeszedł do Grzegorza Brauna. Efekt? Spadki sondażowe PiS.

Teraz pojawiły się pogłoski o tym, że Czarnka ma zastąpić Zbigniew Bogucki, dziś szef Kancelarii Prezydenta RP. Ma ocieplić wizerunek partii i zaprosić do niej wyborców.

Morawiecki apeluje o jedność

Na to wszystko nakłada się zaplanowane, czwartkowe spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Obaj mają rozmawiać w siedzibie PiS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Wszystko ma miejsce po tym, jak ex-szef rządu we wspomnianym 9-minutowym nagraniu przypomniał sukcesy swojego rządu. Słyszymy też, jak mówi na nim, że chce pozostać w PiS. Całość sugeruje jednak coś innego: to, że jest gotowy do odejścia i założenia nowej partii.

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23 lipca o ok. godz. 10 opublikował jednak nowe nagranie. I na nim widzimy jego "zmiękczoną" wersję. – Jestem w PiS. (...) Tutaj jest moje miejsce. Bądźmy wielkim obozem polskich spraw, bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy – apeluje.

Dalej dodaje, że chce odsunąć od władzy "leniwą i gnuśną koalicję od władzy", by "ponownie uruchomić mechanizmy rozwoju dumnej Polski".

Co więc stało się pomiędzy wtorkiem a czwartkowym porankiem? Nowe video sugeruje, że Morawiecki chce jednak wywiesić na spotkaniu z liderem z Nowogrodzkiej białą flagę i pozostać w PiS. Możliwe, że wystarczy mu odsunięcie z pierwszej linii frontu Czarnka.

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Możemy jednak założyć też alternatywny scenariusz, nadal wpisujący się w agresywną strategię byłego premiera. Przed spotkaniem z Kaczyńskim po raz kolejny pokazał, że chce jedności na prawicy i ugody z "maślarzami" (nieprzychylnym mu stronnictwem). W praktyce nadal jednak planuje rozłam. Nowe nagranie pozwoli mu jednak przedstawić się jako męczennika, który chciał dobrze, ale został źle potraktowany przez prezesa PiS.

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Quiz 1 / 30 Na początek coś prostego: Kim jest ten polityk? Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER Mateusz Morawiecki Lech Kaczyński Jarosław Kaczyński