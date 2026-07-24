Aplikacja mObywatel przypomina o dacie. Brak logowania unieważni dokumenty. Fot. daily_creativity / Shutterstock

Ważny termin dla wszystkich użytkowników mObywatela. Zbliża się moment, w którym musimy koniecznie otworzyć aplikację na swoich smartfonach. Jeśli o tym zapomnimy, możemy stracić dostęp do cyfrowych dokumentów niezbędnych przy załatwianiu spraw w urzędzie czy podczas kontroli biletów.

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Spokojnie, to nic strasznego ani skomplikowanego. Chodzi jedynie o coroczną, rutynową aktualizację zabezpieczeń i certyfikatów. Podobne ostrzeżenia pojawiały się już wcześniej. Operacja przebiega w tle, ale od nas zależy, czy zostanie wykonana na czas.

Aplikacja mObywatel przypomina o ważnej dacie. Co trzeba zrobić?

Resort cyfryzacji ustalił datę graniczną na 5 sierpnia 2026 roku. Do tego dnia każdy posiadacz mDowodu musi chociaż raz uruchomić apkę w telefonie. System automatycznie odświeży dane. Na ekranie mogą pojawić się krótkie powiadomienia o przetwarzaniu informacji, jednak to standardowy element procesu i nie wymaga żadnej reakcji.

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Co w sytuacji, gdy przegapimy wskazany termin? Certyfikaty wygasną. Z informacji podanych przez stronę mObywatela wynika, że przywrócenie dostępu potrwa zauważalnie dłużej.

"Część dokumentów może zostać unieważniona i wymagać zaktualizowania, wiąże się to z wejściem w szczegóły każdego dokumentu i wykonaniem aktualizacji" – czytamy w oficjalnym ostrzeżeniu.

Najważniejsze moduły, takie jak mDowód czy Dokument ochrony czasowej, będą wymagały ponownego uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy. W praktyce oznacza to pełną ścieżkę logowania przez bankowość elektroniczną, e-dowód lub profil zaufany.

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mObywatel Junior i legitymacje studenckie. Komunikat dla młodszych

Letnia aktualizacja obejmuje również studentów. Częśćz nich będzie musiała odnowić swoje e-legitymacje (dostaną lub już dostali powiadomienie). Studenci będą zmuszeni udać się do dziekanatów po nowy kod QR, dzięki któremu ponownie aktywują legitymację na smartfonie. Termin to również 5 sierpnia 2026 roku.

O dacie powinni pamiętać też rodzice. Dzieci korzystające z wersji mObywatel Junior także muszą otworzyć program przed 5 sierpnia. Jeśli tego nie dopilnujemy, e-dokument naszej pociechy przestanie działać.

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Odzyskanie dostępu będzie wymagało od opiekuna generowania świeżego kodu QR na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). Dopiero po ponownym zeskanowaniu go, dziecko odzyska cyfrową legitymację.

Prace serwisowe. Kiedy aplikacja mObywatel nie będzie działać?

Aktualizacja certyfikatów zbiega się w czasie z technicznymi przerwami. Zaplanowano modernizację systemów informatycznych na dwa wakacyjne weekendy. Harmonogram przerw technicznych przedstawia się następująco:

Pierwszy przestój nastąpi w nocy z 25 na 26 lipca 2026 roku (z soboty na niedzielę) w godzinach 20:00-02:00. Drugie okienko serwisowe wyznaczono w nocy z 1 na 2 sierpnia 2026 roku , w dokładnie tych samych godzinach.