W mObywatelu można zrobić donos do Sanepidu. Fot. info.mobywatel.gov.pl / Materiały prasowe, montaż: naTemat.pl

Masz zastrzeżenia do jakości żywności, warunków sanitarnych w lokalu albo bezpieczeństwa w miejscu publicznym? GIS ma dla ciebie coś specjalnego. Od teraz zgłoszenie do sanepidu wyślesz bezpośrednio przez aplikację mObywatel. Nowa funkcja ma przyspieszyć reagowanie na sytuacje mogące zagrażać zdrowiu publicznemu.

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"Zgłoszenie interwencji do Państwowej Inspekcji Sanitarnej możesz przesyłać również za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dodatkowy kanał kontaktu ułatwia szybkie przekazywanie informacji o sytuacjach mogących mieć wpływ na zdrowie publiczne" – przekazał w piątek 3 lipca Główny Inspektorat Sanitarny.

GIS zapewnia, że nowa funkcjonalność umożliwi wykonanie zgłoszenia szybciej, co ma niebagatelne znaczenie w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji.

Jak skorzystać ze zgłoszenia? By dostać się do nowej usługi w mObywatelu, należy:

Zalogować się w aplikacji mObywatel. Wybrać zakładkę "Usługi", jest to druga od lewej strony zakładka na dole. Przejść do podzakładki "Zdrowie". Wybrać "Zagrożenia zdrowia publicznego". Przejść do panelu: "Zgłoś interwencję".

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Z tego poziomu będziemy musieli określić, czego konkretnie dotyczy nasze zgłoszenie. Możliwe są dwa dalsze warianty postępowania.

Co możemy zgłosić do sanepidu?

Przy tworzeniu zgłoszenia w mObywatelu możemy zgłosić miejsce lub produkt. W przypadku wyboru zgłoszenia miejsca, możemy doprecyzować:

Stan higieniczno-sanitarny lub warunki wykonywanych usług w sklepach, lokalach beauty, placówkach leczniczych, środkach transportu, miejsach noclegowych, ośrodkach, szkołach, przedszkolach i innych obiektach użyteczności publicznej. Niesprzyjające warunki pracy w zakładzie pracy. Jakość wody, np. wody z kranu, na basenie, w kąpielisku. Żywienie, np. żywienie w szpitalu, w przedszkolu, ale także w restauracji, smażalni ryb. Warunki nauczania dzieci i młodzieży, w tym plany lekcji, ergonomię mebli szkolnych i tornistry szkolne. Narażenie na promienie, np. aparaty rentgenowskie, anteny i inne urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne. Cmentarze i postępowanie ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi.

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Istnieje także opcja oznaczona jako "Inne".

Jeśli chodzi o zgłoszenia produktów, tu sytuacja wygląda następująco – zgłosić możemy:

Żywność i suplementy diety, np. jeśli mają podejrzany wygląd, zapach, smak, konsystencję albo inną wadę, np. są już po terminie ważności lub są źle oznakowane. Przedmioty, które mają kontakt z żywnością. Mowa tu o woreczkach śniadaniowych, pudełkach, przyborach i urządzeniach kuchennych. Catering dietetyczny. Detergenty. Produkty biobójcze. Kosmetyki.

I ponownie, możemy zgłosić też sprawę, która podpada pod kategorię "Inne".

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Dalsza część artykułu poniżej.

Zgłoszenia przesłane przez aplikację trafiają do sanepidu w taki sam sposób jak te tworzone za pośrednictwem formularza online na platformie e-Sanepid.

Funkcji w mObywatelu ciągle przybywa