Czym jest mikrocement? To łazienkowy (i nie tylko) trend ostatnich lat

Płytki ceramiczne wydawały się niezastąpione, jednak polskie wnętrza przechodzą właśnie technologiczną i wizualną rewolucję. Hit sezonu? Mikrocement. Surowy, loftowy i… budzący skrajne emocje. Dla jednych wygląda jak niewykończony garaż, dla innych to szczyt minimalizmu. Dlaczego wygrywa z kafelkami i z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

REKLAMA

Mikrocement (często nazywany też mikrobetonem) to innowacyjna, niezwykle cienka masa wykończeniowa. Stanowi sprytne połączenie tradycyjnego cementu z nowoczesnymi żywicami polimerowymi.

To właśnie obecność polimerów jest tutaj "gamechangerem". Dzięki nim materiał zyskuje przyczepność i elastyczność, o jakiej zwykły beton może tylko pomarzyć. Można go położyć niemal na wszystkim, tworząc twardą, jednolitą powłokę.

Dlaczego mikrocement wygrywa z kafelkami?

Fachowcy nakładają go ręcznie. Powstaje powłoka o grubości zaledwie 2-3 mm. Sekret tak naprawdę tkwi w wykończeniu. Specjalny lakier poliuretanowy sprawia, że porowata struktura staje się w 100 proc. wodoodporna. Możesz bez obaw wylać go bezpośrednio pod prysznicem. Największa zaleta to kompletny brak fug.

REKLAMA

Oznacza to koniec szorowania łączeń i walki z pleśnią. Gładka tafla optycznie powiększa wnętrze, doskonale przewodzi ciepło (idealna na "podłogówkę") i wcale nie jest zimniejsza w dotyku niż klasyczny gres. Mikrocement można położyć... na stare płytki, oszczędzając czas na kucie (choć sama usługa kosztuje wtedy więcej).

Blaski i cienie mikrobetonu. Czy to materiał bez skaz?

Mikrocement nie wybacza błędów amatorom, dlatego przede wszystkim nie można na nim oszczędzać. Portal Extradom.pl w swojej analizie podsumował plusy i minusy tej technologii wykończeniowej.

REKLAMA

Największe zalety mikrocementu:

Wodoodporność – odpowiednio zalakierowany, opiera się wodzie i parze wodnej. Uniwersalność – "bardzo duża przyczepność do podłoża" pozwala na aplikację na "beton, drewno, płytki ceramiczne, panele podłogowe, metal, szkło, plastik czy płyty gipsowo-kartonowe". Brak fug – "bezspoinowość" to gigantyczny atut, bo "ułatwia prace związane z czyszczeniem i konserwowaniem powierzchni". Estetyka i grubość – zaledwie kilka milimetrów warstwy nie podnosi poziomu podłogi, a gwarantuje nowoczesny design.

Główne wady mikrocementu:

Wymagający wykonawca – "wykonanie wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i narzędzi". Poprawki po taniej ekipie "od wszystkiego" są astronomicznie drogie. Czas wykonania – wieloetapowy proces (gruntowanie, warstwy czepne, szlifowanie, lakierowanie) wraz z przerwami na schnięcie zajmuje od 5 do 7 dni . Cena – wciąż jest to produkt z półki premium.

REKLAMA

Cena mikrocementu w 2026. Przygotuj się na wydatki

Koszty potrafią zaskoczyć. Dziennikarka Murator.pl przyznała w zeszłym roku, że wyceniając 60 m2 podłogi "przeżyła szok" i "zaniemówiła". Jak napisała: "Cena zależy od wielu czynników, takich jak jakość materiału, stopień skomplikowania projektu oraz lokalizacja".

Orientacyjny koszt położenia mikrocementu na 60 m2 podłogi, uwzględniając materiały i robociznę, może wynieść od 15 000 zł do nawet 36 000 zł. Podobne stawki potwierdzał ekspert z tiktoka "Świat mikrocementu": "350 za metr kwadratowy posadzki zostaje dalej i taniej nie będzie". Przestrzegał też przed ofertami za np. 200 zł/m2.

Jak wyglądają realia rynkowe w pierwszej połowie 2026 roku? Inflacja w sektorze usług budowlanych (a teraz wojna na Bliskim Wschodzie też się dokłada do podwyżek cementu i betonu) sprawiła, że powyższe stawki to przeszłość. Obecnie średnia cena kompleksowej usługi, czyli materiałów i robocizny, oscyluje między 400–450 zł za m2.

Ile zapłacisz za łazienkę z "efektem marmuru"?

Stawka 400 zł/m2 dotyczy raczej dużych powierzchni (powyżej 50 m2). Wykończenie małej, 10-metrowej łazienki to wydatek rzędu 5000–6500 zł za samą podłogę (ekipy często doliczają tzw. ryczałt za mały metraż). Dodając do tego ściany i strefę prysznicową, rachunek przebije koszty najtańszych płytek z marketu.

REKLAMA