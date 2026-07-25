Ceny na stacji paliw Auchan. Fot. naTemat

Tankowanie w tym sezonie letnim uszczupli portfel niejednego Polaka. Ceny paliw szaleją, ale jak się okazuje, jedna ze znanej sieci stacji może uratować sytuację. Gdy w niektórych miejscach ceny benzyny dobijają do 9 złotych za litr, to tam zapłacimy jeszcze 6,90 zł.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż pozostaje niestabilna, a tarcza paliwowa CPN pod koniec czerwca została wycofana. Spoglądając więc dziś na ceny paliw na pylonach, można czasem dostać zawrotu głowy.

Rząd przekonuje, że program CPN nie mógł obowiązywać bez końca, bowiem to duży wydatek z budżetu państwa, a ten ma swoje granice. Donald Tusk jeszcze niedawno zapewnił, że nie ma opcji, by powrócono do tarczy paliwowej. Jednak ostatnio, gdy podwyżki szaleją – a eksperci z biura Reflex wyliczają, że od 1 lipca benzyna 95 podrożała w sumie o 1,47 zł/l, a olej napędowy aż o 1,75 zł/l – to coraz częściej pojawiają się pytania o zmiany w kwestii CPN.

REKLAMA

Adam Szłapka pytany o tę kwestię mówił ostatnio w wywiadzie dla Polskiego Radia: – Rząd nie wyklucza powrotu do rozwiązań, które miały ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach. To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Bardzo mocno obciąża budżet państwa – to prawie 1,5 mld zł miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, aby utrzymywać je cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli pojawi się sytuacja krytyczna, będziemy wracać do takiego rozwiązania.

Ceny paliw w weekend 25-26 lipca. Ratuje jedna sieć stacji, ta przy Auchanie

Niektórzy, gdy spojrzą dziś na ceny paliw na stacjach, już określą to jako sytuację krytyczną. I tak w sobotę 25 lipca na większości stacji cena benzyny 95 przekracza grubo 7 zł za litr. Auto.dziennik.pl sprawdził, że na stacjach: Circle K. Orlen, BP, Shell oraz Amic zapłacimy dokładnie 7,59 zł/l. Nieco taniej jest na stacjach Avia i Moya, gdzie na litr benzyny wydamy 7,49-7,44 zł/. Nawet sieć stacji przy Carrefourach sprzedaje "95-tkę" za 7,25 zł/l.

REKLAMA

Sytuację ratuje jedynie stacja przy sieci Auchan. To jedynie tam kupimy benzynę za mniej niż 7 zł – dokładnie 6,90 zł/l. Trzeba jednak przygotować się na kolejki.

Fot. naTemat stacja Auchan/Gdańsk

A co z Dieslem? Sieć Auchan i w tym przypadku jest jedną z tańszych opcji. Oto dokładne zestawienie cen Diesel (ON):

Orlen – 7,99 zł/l BP, Circle K, Shell, Amic – 7,94 zł/l Avia i Moya – 7,84 zł/l Auchan – 7,78 zł/l Carrefour – 7,65 zł/l.

Podwyżki cen dotkną także kierowców aut z instalacją LPG. Choć eksperci prognozowali wzrost w granicach 3,06–3,16 zł/l to na pylonach widnieje dziś stawka na przykład na Orlenie 3,33 zł/l. To – jak zauważono – o 17 groszy drożej, niż wynosi górna granica branżowych analiz. Z kolei media zwróciły też uwagę na rekordzistę tego zestawienia cen paliw. "Shell przebił wszystkich – litr benzyny V-Power Racing kosztuje na tej stacji aż 9,02 zł/l" – dowiadujemy się na auto.dziennik.pl.

REKLAMA

Podczas gdy stawki za paliwa szaleją, Donald Tusk gromi Karola Nawrockiego za to, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.