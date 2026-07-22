Donald Trump wciąż nie odpuszcza ws. Iranu. Fot. whitehouse.gov / Materiały prasowe

Donald Trump ponownie zaostrza retorykę wobec Iranu. Prezydent USA zagroził niszczeniem irańskiej infrastruktury krytycznej w odpowiedzi na każdy atak na statki w Cieśninie Ormuz. Napięcia na Bliskim Wschodzie już teraz odbijają się na światowych cenach ropy.

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Donald Trump stracił cierpliwość wobec Iranu i ponownie grozi wysadzaniem infrastruktury krytycznej. "Od tego momentu, za każdym razem, gdy Islamska Republika Iranu ostrzela jakikolwiek statek w Cieśninie Ormuz – niezależnie od tego, czy użyje rakiet, pocisków, dronów, czy jakiegokolwiek innego przyrządu bądź broni – Stany Zjednoczone zbombardują i zniszczą JEDEN MOST LUB ELEKTROWNIĘ" – czytamy we wpisie prezydenta USA na Truth Social.

Trump zwraca uwagę, że pod ostrzałem mogą być obiekty znajdujące się w stolicy Iranu – Teheranie, a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Zapowiedź amerykańskiego prezydenta pojawiła się 22 lipca 2026 roku i dotyczy wzrostu napięć w obszarze Cieśniny Ormuz. Obecnie na Bliskim Wschodzie toczy się kolejna odsłona kampanii "Epic Fury".

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Donald Trump wciąż nie odpuszcza ws. Iranu Źródło: Donald Trump / Truth Social

Spór Iran vs USA eskaluje – Bliski Wschód znowu stoi w ogniu

Po kilku miesiącach negocjacji USA i Iran ponownie biorą udział w wymianie ognia. Jak podaje BBC, dotyczy ona zresztą nie tylko dwóch największych aktorów sporu na Bliskim Wschodzie, ale również państw Zatoki Perskiej, w tym sojuszników Stanów Zjednoczonych.

O atakach informowały ostatnio Kuwejt i Bahrajn. Ataki irańskiej armii objęły także nieleżącą bezpośrednio przy Zatoce Perskiej Jordanię. Eskalacja ze strony Iranu ma związek z zapowiedziami Trumpa, który wyraził chęć zaatakowania kompleksu znanego jako "Góra Kilofów". To (w domniemaniu amerykańskich służb) ośrodek nuklearny zdolny do wzbogacania uranu.

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Spór pomiędzy Iranem a USA dotyczy także cieśniny Bab al-Mandab. Sojusznicy Iranu, członkowie ruchu Huti, grożą blokadą tej trasy morskiej, co może doprowadzić do wstrzymania ruchu statków na Morzu Czerwonym.

Ropa znów w górę – cenowa odwilż na stacjach paliw odroczona

Po spadkach cen ropy, które notowane były przez cały czerwiec, przyszedł czas na kolejne wzrosty. Niestabilność sytuacji w Iranie doprowadziła do wzrostu wartości ropy brent do poziomu powyżej 93 dolarów za baryłkę.

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Jeszcze na początku tego miesiąca wartość ropy na światowych rynkach zbliżała się do poziomu 70 dolarów za baryłkę. W takich warunkach ciężko spodziewać się radykalnych obniżek na stacjach benzynowych.

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M.in. w związku ze wzrostem cen surowca, a także z wycofaniem programu CPN (Ceny Paliw Niżej) obecnie na polskich stacjach benzynowych cena paliwa za litr zbliża się do kwoty 8 zł. Choć nasz kraj jest zabezpieczony pod względem bezpieczeństwa energetycznego, a podaż surowca spełnia wymagania naszego rynku, sytuacja geopolityczna przekłada się na stan portfelów nad Wisłą.