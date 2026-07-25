Tusk zareagował na decyzję Nawrockiego ws. nowego podatku na rynku paliw. Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Premier Donald Tusk zareagował na decyzję Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nawiązał do programu CPN i nazwał ruch prezydenta RP "szokującym".

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"Szokująca decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach (program CPN). Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach" – napisał premier na platformie X w sobotni poranek.

Wcześniej decyzję prezydenta skrytykował też minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że skierowanie przez prezydenta ustawy do TK zablokowało cztery mld zł dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw.

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"Prezydent Nawrocki zablokował kolejne 4 mld zł dla budżetu Polski. To środki, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw" – ocenił zbulwersowany szef resortu finansów.

Nowy podatek na rynku paliw. Nawrocki skierował ustawę do TK

Przypomnijmy, że w piątek (24 lipca) Nawrocki poinformował, że "skierował w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego ustawę nakładającą nowy podatek na rynku paliw".

W opublikowanym nagraniu zdradził powody. – Nie podpiszę ustawy, wobec której istnieją tak poważne wątpliwości konstytucyjne. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną – wskazał.

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Wtedy Nawrocki przypomniał zasadę Lex retro non agit, czyli że prawo nie działa wstecz. Prezydent przekonywał, że zarówno obywatel, jak i przedsiębiorca "muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w danym czasie podejmowania decyzji".

– Dodatkowy podatek wynoszący aż 60 proc. podstawy opodatkowania zostanie w efekcie przerzucony na klientów stacji benzynowych. (...) Nowy podatek nie obniża cen paliwa, ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek – określił. I dodał, że "nie broni niczyich zysków, ale zasad konkurencji, polskich konsumentów, małych i średnich przedsiębiorców".

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Dalej przekonywał: – Ustawa obejmie bowiem nie tylko największych producentów, lecz także mniejsze, niezależne polskie firmy paliwowe. Przedsiębiorstwa te często nie osiągają nadzwyczajnych zysków, bo same kupują i importują drożejące paliwa. Osłabienie ich pozycji może ograniczyć konkurencję, zwiększyć zależność rynku od największych graczy, a w konsekwencji ponownie podnieść ceny. Zwracali na to uwagę moi doradcy z Rady Gospodarczej.

Na koniec wspomniał, że "nie wetuje tej ustawy, a kieruje ją do TK, bowiem ma wątpliwości natury konstytucyjnej".

Nowy podatek na rynku paliw. Jakie były założenia rządu?

Dodajmy, że nowy podatek (tzw. windfall tax) miał obciążyć podmioty z sektora paliwowego, które skorzystały na destabilizacji rynku energii wywołanej konfliktem na Bliskim Wschodzie. Pozyskane w ten sposób środki miały sfinansować program CPN.

Choć sposób naliczenia mógł wywołać chaos, to najważniejsze założenia mówiły o tym, że:

Podstawą opodatkowania miała być nadwyżka przychodów przekraczająca kwotę osiągniętą przy zastosowaniu tzw. marży referencyjnej. Marża referencyjna to średnia marża ze sprzedaży paliw z 2025 roku, powiększona o 20 proc. (dla roku obrotowego kończącego się przed 1 marca 2026 r.). Celem pozyskania pieniędzy z tego podatku miała być rekompensata strat budżetowych z tytułu obniżki VAT do 8 proc. i akcyzy do unijnego minimum (szacowanych na 4,8 mld zł w I kwartale). W ten sposób wpływy do budżetu szacowano na 4 mld zł – z czego 3,8 mld zł miało zostać wpłaconych jeszcze w tym roku, a reszta w 2027 r.