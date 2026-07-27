Rafał Bochenek tylko się odezwał i dostał rykoszetem. Oberwał za popis Kurskiego w TV Republika. Fot. YouTube / Prawo i Sprawiedliwość // Fot. YouTube / TV Republika

Wystarczył jeden post Rafała Bochenka, aby w komentarzach znów zawrzało. Rzecznik PiS oskarżył członków stowarzyszenia Rozwój Plus o wkładanie masy energii w ataki na tych, którzy zostali przy Jarosławie Kaczyńskim. Internauci momentalnie wytknęli mu ostatnie popisy Jacka Kurskiego, który ostatnio wściekł się na Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników.

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"W imieniu p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego powtarzam: nie ma wojen na prawicy! Dzisiaj potrzebna jest jedność! Tusk cieszy się z każdego ataku wymierzonego w PiS, największą partię opozycyjną" – tymi słowami rozpoczął swoją publikację na platformie X Rafał Bochenek.

Bochenek tylko się odezwał i już dostał rykoszetem

Później zwrócił się do członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. "Panie i Panowie ze stowarzyszenia Rozwój Plus, wybraliście swoją drogę i szkoda, że nie wkładacie tyle energii w recenzowanie fatalnego rządu Tuska, co w ataki na nas" – napisał.

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"Jeżeli chcecie walczyć i prowadzić wojny, to walczcie z tym, kto najbardziej szkodzi Polsce – rządem Tuska. Tę energię i zaangażowanie przekujcie na coś, co pomoże doprowadzić do realnej zmiany w naszym kraju. Do zwycięstwa" – dodał.

W komentarzach próżno jedna szukać oklasków i pochwał po tych słowach Bochenka. Internauci momentalnie przypomnieli rzecznikowi PiS, jak politycy wierni prezesowi zaczęli wylewać najgorsze pomyje na byłego premiera.

"To ciekawe, kto napuścił Kurskiego, Sasina i spółkę, żeby mieszali z błotem Morawieckiego"; "Jacek Kurski: mówi to Panu coś? Co bredził w tv republika? Nie wie Pan? Bardziej krytykujecie i hejtujecie SWOJEGO premiera, z którego rządów byliście tak dumni niż Tuska" – czytamy w komentarzach.

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Kurski z tyradą na Morawieckiego w TV Republika

Przypomnijmy, że o show Kurskiego w TV Republika z minionego weekendu mówią już wszyscy. Były prezes TVP na antenie prawicowej stacji pokłócił się z posłem Robertem Gontarzem. Jego głównym celem ataków był jednak Mateusz Morawiecki. Zarzucił on byłemu premierowi udział w próbie rozbicia formacji z Nowogrodzkiej i przekonywał, że Morawiecki ma "osobiste kłopoty z prawem, ma osobiste problemy z zarzutami".

– Próbuje zrobić wszystko, żeby rozbić Prawo i Sprawiedliwość na zlecenie Donalda Tuska. Tuskowi nie udało się rozwalić PiS zabraniem subwencji, aresztowaniem naszych działaczy, wsadzaniem ich do więzienia, fałszywymi oskarżeniami – wyliczał.

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Później nawiązał do katastrofy smoleńskiej sprzed 16 lat i mówił, jak "Tusk ściskał się Putinem" i znów zaatakował Morawieckiego. – Przez dwa lata przemysłu pogardy, kiedy pod krzyżem przypalano kobiety papierosami, gdy ustawiono z puszek po piwie krzyż, to wtedy Morawiecki siedzi u Tuska i się słowem nie odzywa – wykrzykiwał, nawiązując do Rady Gospodarczej przy premierze, której Morawiecki – wówczas prezes Banku Zachodniego WBK – był członkiem w latach 2010-2012.