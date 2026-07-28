MSZ reaguje na słowa Władimira Putina o Polsce Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Władimir Putin rozgadał się o Polsce, sugerując, że rzekomo będziemy chcieli zabrać Ukrainie jej zachodnie ziemie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych już na to zareagowało. Wypowiedź dyktatora została wprost oceniona jako "prymitywna próba dezinformacji".

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Wypowiedź Władimira Putina przywołała agencja Interfax. Rosyjski przywódca przekonywał, że Ukraina prędzej czy później utraci ziemie zachodnie, bo "jedynie Federacja Rosyjska była gwarantem jej integralności terytorialnej".

– Jestem przekonany, że prędzej czy później Ukraina utraci ziemie zachodnie – to, co należało do Polski, co należało do Węgier, co należało do Rumunii – prędzej czy później, nie jutro, może pojutrze, za rok, dwa, 10, 15, ale wszystko historycznie się ułoży – powiedział Putin.

Polskie MSZ odpowiada Władimirowi Putinowi

Obojętnie wobec tych słów nie zamierzało przejść polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort wydał już dosadne oświadczenie.

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"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jednoznacznie odrzuca kolejne, fałszywe i całkowicie bezpodstawne spekulacje prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina dotyczące rzekomych imperialistycznych dążeń sąsiadów i podziału terytorialnego Ukrainy oraz sugerujące udział w tym procesie Rzeczypospolitej Polskiej" – zapewniono na wstępie.

MSZ od razu rozszyfrowało, o co chodzi Putinowi. "Sugestie Moskwy o rzekomych planach aneksji zachodnich ziem Ukrainy między innymi przez Polskę stanowią prymitywną próbę dezinformacji i są stałym elementem wojny informacyjnej. Cel tych działań jest jasny i polega na próbie skłócenia narodów europejskich oraz odwrócenia uwagi międzynarodowej od brutalnej, nielegalnej agresji wojskowej prowadzonej przez Federację Rosyjską" – napisano.

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Na koniec jasno zaznaczono, jaki stosunek ma Polska do granic Ukrainy. "Polska w pełni uznaje, szanuje oraz niezmiennie wspiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy w jej prawnie ustanowionych, międzynarodowo uznanych granicach, w tym w dwustronnym Traktacie między Ukrainą i Federacją Rosyjską o granicy państwowej z 2003 roku" – podsumowano.

Rosja prowokuje, ale Polska jest czujna

O tym, że Putin może prowokować Polskę i inne kraje NATO, mówi się już od dawna. Ostrzegał przed tym wielokrotnie Radosław Sikorski. Przed rosyjską dezinformacją alarmował także Władysław Kosiniak-Kamysz.

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– Mieliśmy prowokacje z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna, dlatego nasza czujność i informacja, że takie działania mogą się pojawić, jest ważnym elementem – mówił na niedawnej konferencji prasowej szef MON i wspominał o "rosyjskiej propagandzie". – Nie poradzimy sobie, jak ta rosyjska propaganda będzie powielana przez Polaków, przez nas samych. To wtedy rodzi się ogromne niebezpieczeństwo i wszystkich uczulam w kwestii weryfikacji źródeł – zaapelował.