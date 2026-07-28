Osoba otwierająca drzwi w aucie na parkingu
Postoje na autostradach wiążą się z ryzykiem utraty rzeczy z auta. Złodzieje starannie obserwują ofiary Fot. Daniel Tadevosyan / Shutterstock

Wakacyjne wyjazdy to żniwa dla złodziei. Niemiecki klub motoryzacyjny ACE ostrzega przed bezczelnymi metodami oszustów, które mogą się też przytrafić w Polsce. Wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić pieniądze lub sprzęt na wakacje.

Reklama.
Hafty zapisane z biżuterii W.KRUK! Zobacz!
REKLAMA

Ostrzeżenia płynące od naszych sąsiadów powinny wziąć sobie do serca w pierwszej kolejności osoby podróżujące do Niemiec na urlop czy koncerty. Zorganizowane siatki złodziejskie wymieniają się jednak doświadczeniami, a przestępcze trendy też są nomen omen kradzione.

Sztuczki, jak choćby znany z południa Europy rabunek na koło, szybko pojawiają też w innych państwach. Tym samym podobne sytuacje grożą kierowcom i na polskich MOP-ach. Warto dokładnie poznać te schematy, aby nie paść ofiarą kradzieży na autostradzie. Najlepiej sprawdza się tu znana z ulic zasada ograniczonego zaufania.

Metody działania przestępców na parkingach przy autostradach

Złodzieje polujący na MOP-ach bazują na elemencie zaskoczenia. Organizacja Auto Club Europa (ACE) oznacza, że oszuści specjalnie zagadują zmęczonych kierowców. Mówią o rzekomym "kapciu", wskazują na plamę oleju pod silnikiem lub zwyczajnie proszą o wskazanie drogi na mapie.

"Podczas gdy kierowcy zwracają się do rozmówcy, zdarza się, że inna osoba próbuje niepostrzeżenie dostać się do pojazdu i ukraść wartościowe przedmioty" – informuje ACE.

Eksperci ds. bezpieczeństwa drogowego wskazują też na sytuacje, w których pod byle pretekstem jesteśmy nakłaniani do opuszczenia auta. Złota zasada jednak jest prosta: pod żadnym pozorem nie zostawiajmy otwartych drzwi. Nawet na chwilę, gdy idziemy do kosza na śmieci.

Niemieckie stowarzyszenie uczula również na przebierańców. Złodzieje potrafią podszywać się pod policję i żądać okazania portfela z dokumentami. Na polskich parkingach znana była swego czasu metoda na kłódkę, oparta na dokładnie tym samym mechanizmie niespodzianki.

Ochrona dobytku podczas krótkich postojów w trasie

Skuteczna ochrona auta przed włamaniem opiera się na wyrobieniu nawyków. Przedstawiciele klubu ACE zebrali wskazówki zabezpieczające postój na trasie.

  • Zamykanie drzwi przy każdym wyjściu musi wejść w krew.
  • Dokumenty i gotówkę należy trzymać głęboko w kieszeni.
  • Rowery na bagażniku wymagają przypięcia dodatkowym łańcuchem.
  • Z rowerów elektrycznych trzeba zdemontować baterie na czas transportu.

    • Ograniczone zaufanie i ostrożność do zagadujących nas obcych to najlepszy sposób. Byleby tylko nie popadać w paranoję i nie wchodzić w konfrontację. Jednak w przypadku poczucia zagrożenia wykręćmy numer 112 i podajmy dyspozytorowi najważniejsze fakty o podejrzanych ludziach.

    Zobacz także

    Grand California
    5 pytań, które zadajesz przed podróżą kamperem. Mój wypad Grand Californią dał mi na nie odpowiedzi
    Niemiecka gazeta: "Skradzione rowery trafiają do Polski"
    "Skradzione rowery trafiają do Polski". Niemiecka gazeta domaga się łapania złodziei "na poważnie"
    To nowa metoda złodziei na wyłudzanie pieniędzy
    "Na kłódkę" to nowa metoda złodziei na przedświąteczne kradzieże
    Złodzieje zaczęli wycinać z samochodów czujniki do adaptacyjnego tempomatu (ACC)
    Złodzieje przerzucili się na inną część auta. Kosztuje nawet 5 tys. zł
    Oszustwo "na historię pojazdu". Na czym polega?
    Nowe oszustwo "na historię pojazdu". Złodzieje wyłudzają nie tylko pieniądze, ale i dane osobowe
    Oszustwo "na gorący samochód". Na czym polega nowa metoda złodziei?
    Kierowcy mogą paść ofiarą oszustwa "na gorący samochód". Niewiarygodne, na co wpadli złodzieje

    Bezpieczeństwo kamperów i przyczep na wakacjach

    Fani karawaningu są w wakacje szczególnie na celowniku szajek. Wynika to z tego, że często wożą ze sobą drogie sprzęty elektroniczne. Z raportów ACE wynika, że plastikowe okna w przyczepach forsuje się znacznie łatwiej niż w nowoczesnych autach osobowych. Wybór odpowiedniej lokalizacji na nocleg w kamperze staje się więc bardzo ważną sprawą.

    Najbezpieczniejsze pozostają strzeżone parkingi ze szlabanami i monitoringiem. Podróżni ryzykują utratę dobytku, zostawiając pojazdy na darmowych, leśnych polanach czy zwykłych miejscach postoju. Jeśli na asfalcie są kawałki szkła, to wyraźny znak ostrzegawczy świadczący o włamaniach.

    Internet od lat żyje też opowieściami o atakach gazem usypiającym. Policja traktują te doniesienia jako miejskie legendy bez absolutnie żadnego pokrycia w kryminalnych aktach.

    Włamywacze są zwykle bardziej brutalni i po prostu wyłamują zamki łomem, choć przy nowoczesnych autach złodzieje używają też metody na głośnik. Cenną elektronikę warto zamykać w przytwierdzonym do ramy sejfie, a na czas wieczornego wyjścia do restauracji zostawić zapalone światło w kamperze.