Postoje na autostradach wiążą się z ryzykiem utraty rzeczy z auta. Złodzieje starannie obserwują ofiary Fot. Daniel Tadevosyan / Shutterstock

Wakacyjne wyjazdy to żniwa dla złodziei. Niemiecki klub motoryzacyjny ACE ostrzega przed bezczelnymi metodami oszustów, które mogą się też przytrafić w Polsce. Wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić pieniądze lub sprzęt na wakacje.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ostrzeżenia płynące od naszych sąsiadów powinny wziąć sobie do serca w pierwszej kolejności osoby podróżujące do Niemiec na urlop czy koncerty. Zorganizowane siatki złodziejskie wymieniają się jednak doświadczeniami, a przestępcze trendy też są nomen omen kradzione.

Sztuczki, jak choćby znany z południa Europy rabunek na koło, szybko pojawiają też w innych państwach. Tym samym podobne sytuacje grożą kierowcom i na polskich MOP-ach. Warto dokładnie poznać te schematy, aby nie paść ofiarą kradzieży na autostradzie. Najlepiej sprawdza się tu znana z ulic zasada ograniczonego zaufania.

REKLAMA

Metody działania przestępców na parkingach przy autostradach

Złodzieje polujący na MOP-ach bazują na elemencie zaskoczenia. Organizacja Auto Club Europa (ACE) oznacza, że oszuści specjalnie zagadują zmęczonych kierowców. Mówią o rzekomym "kapciu", wskazują na plamę oleju pod silnikiem lub zwyczajnie proszą o wskazanie drogi na mapie.

"Podczas gdy kierowcy zwracają się do rozmówcy, zdarza się, że inna osoba próbuje niepostrzeżenie dostać się do pojazdu i ukraść wartościowe przedmioty" – informuje ACE.

Eksperci ds. bezpieczeństwa drogowego wskazują też na sytuacje, w których pod byle pretekstem jesteśmy nakłaniani do opuszczenia auta. Złota zasada jednak jest prosta: pod żadnym pozorem nie zostawiajmy otwartych drzwi. Nawet na chwilę, gdy idziemy do kosza na śmieci.

REKLAMA

Niemieckie stowarzyszenie uczula również na przebierańców. Złodzieje potrafią podszywać się pod policję i żądać okazania portfela z dokumentami. Na polskich parkingach znana była swego czasu metoda na kłódkę, oparta na dokładnie tym samym mechanizmie niespodzianki.

Ochrona dobytku podczas krótkich postojów w trasie

Skuteczna ochrona auta przed włamaniem opiera się na wyrobieniu nawyków. Przedstawiciele klubu ACE zebrali wskazówki zabezpieczające postój na trasie.

Zamykanie drzwi przy każdym wyjściu musi wejść w krew. Dokumenty i gotówkę należy trzymać głęboko w kieszeni. Rowery na bagażniku wymagają przypięcia dodatkowym łańcuchem Z rowerów elektrycznych trzeba zdemontować baterie na czas transportu.

REKLAMA

Ograniczone zaufanie i ostrożność do zagadujących nas obcych to najlepszy sposób. Byleby tylko nie popadać w paranoję i nie wchodzić w konfrontację. Jednak w przypadku poczucia zagrożenia wykręćmy numer 112 i podajmy dyspozytorowi najważniejsze fakty o podejrzanych ludziach.

Bezpieczeństwo kamperów i przyczep na wakacjach

Fani karawaningu są w wakacje szczególnie na celowniku szajek. Wynika to z tego, że często wożą ze sobą drogie sprzęty elektroniczne. Z raportów ACE wynika, że plastikowe okna w przyczepach forsuje się znacznie łatwiej niż w nowoczesnych autach osobowych. Wybór odpowiedniej lokalizacji na nocleg w kamperze staje się więc bardzo ważną sprawą.

Najbezpieczniejsze pozostają strzeżone parkingi ze szlabanami i monitoringiem. Podróżni ryzykują utratę dobytku, zostawiając pojazdy na darmowych, leśnych polanach czy zwykłych miejscach postoju. Jeśli na asfalcie są kawałki szkła, to wyraźny znak ostrzegawczy świadczący o włamaniach.

Internet od lat żyje też opowieściami o atakach gazem usypiającym. Policja traktują te doniesienia jako miejskie legendy bez absolutnie żadnego pokrycia w kryminalnych aktach.