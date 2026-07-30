screen z video z upadkiem tajemniczego obiektu na Lubelszczyźnie
Co dokładnie spadło na Lubelszczyźnie? Screen: AMK Mapping/bilgoraj.com.pl

W nocy ze środy na czwartek doszło nie tylko do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Coś spadło też niedaleko miejscowości Tarnawa-Kolonia (woj. lubelskie). W sieci pojawiło się nagranie, na którym zarejestrowano moment upadku obiektu. Zdaniem MSZ Ukrainy była to rosyjska rakieta manewrująca Ch-101.

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że w czwartek o godz. 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej pojawił się niezidentyfikowany obiekt. W pościg za nim ruszył myśliwiec F-16, celem jego rozpoznania i przechwycenia. Zaledwie sześć minut później cel jednak zniknął. Teraz wiemy, że spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Strona ukraińska uważa, że był to rosyjski pocisk manewrujący Ch-101.

Co spadło na Lubelszczyźnie? Jest nagranie

Jak na razie nie jest w pełni jasne, co dokładnie spadło z nieba. Teorię o zabłąkanym pocisku uwiarygadnia jednak to, że w nocy ze środy na czwartek trwał rosyjski ostrzał: zaatakowano m.in. Lwów.

Wiadomo, że niezidentyfikowany obiekt nadleciał ze strony Ukrainy, kierował się na zachód, po czym zniknął z radarów. I tu pojawił się kolejne element układanki: na nagraniu, jakie można znaleźć na telegramowym kanale AMK Mapping, widać, że coś spadło z hukiem na ziemię ok. godz. 3:46.

Na miejscu uderzenia pozostał krater, który także można zobaczyć na AMK Mapping.

– Zbudził nas szum. Słychać było, że coś leci bardzo nisko. Spojrzałam na zegarek: była 3:47. Potem usłyszeliśmy ogromny huk i wydawało mi się, jakby coś się rozpadło w powietrzu. To nie brzmiało jak burza. Mąż wyszedł zobaczyć, co się stało. Okazało się, że coś spadło na polu uprawnym niedaleko naszych zabudowań i stąd wielki wybuch. Szybko rozległy się syreny i na miejsce przyjechali strażacy z OSP. Słychać też było latające nam nad głowami samoloty i śmigłowce – powiedziała Onetowi osoba mieszkająca kilometr od miejsca, gdzie rzekoma rakieta spadła.

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Premier Tusk na Lubelszczyźnie

Na miejsce pojechał rano premier Donald Tusk. Zwołał też specjalny zespół koordynacyjny, którego członkiem jest także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele odpowiednich służb, które, jak przekazał prezes rady ministrów, "od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach".

Sam Kosiniak-Kamysz przekazał, że za "naszą obroną powietrzną, systemami obserwacji i wykrywania zagrożeń" bardzo ciężka noc. "Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach m. Tarnawa-Kolonia", dodał w swoim poście na portalu X.

W regionie uruchomiono też syreny alarmowe. System nie zadziałał jednak idealnie, gdyż władze nie wysłały do mieszkańców Lubelszczyzny SMS-ów z komunikatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W efekcie mogła wybuchnąć panika. Wszystko jest o tyle dziwne, że system regularnie informuje o silnym wietrze, piecykach i czadzie, nawet akcjach... szczepienia lisów.